Sony stellt FlexStrike-Controller und speziellen Gaming-Monitor vor

Sony hat Details zu seinem neuen Gaming-Zubehör bekannt gegeben: den für Kampfspiele entwickelten kabellosen FlexStrike-Controller, einen 27-Zoll-Gaming-Monitor und die kabellosen Pulse Elevate-Lautsprecher. Diese Informationen wurden offiziell im PlayStation Blog vor der erwarteten State of Play-Präsentation bestätigt. Dies berichtet Ixbt.com .

Der für PlayStation 5 und PC-Nutzer entwickelte FlexStrike-Controller kommt am 6. August 2026 in den Handel. Dieses Datum wurde nicht zufällig gewählt – es fällt mit der Veröffentlichung von Marvel Tokon: Fighting Souls zusammen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku und ein spezielles Etui und kostet 200 Dollar. Es ist erwähnenswert, dass die vollständige PC-Unterstützung durch ein schrittweises Software-Update bereitgestellt wird.

Die nächste Neuheit ist ein 27-Zoll-Gaming-Monitor mit einem ausziehbaren Haken zum Aufladen des DualSense-Controllers. Der Monitor ist mit einer IPS-Matrix mit QHD-Auflösung (2560×1440) ausgestattet. Er unterstützt die VRR-Technologie und arbeitet mit 120 Hz auf PS5- und PS5 Pro-Konsolen sowie mit 240 Hz auf kompatiblen PCs. Das Gerät wird ab dem 27. August für 350 Dollar erhältlich sein.

Sony hat auch die kabellosen Pulse Elevate-Lautsprecher vorgestellt. Obwohl das genaue Erscheinungsdatum für dieses Zubehör noch nicht bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass es bis Ende des Jahres auf den Markt kommt. Alle neuen Geräte zielen darauf ab, das PlayStation-Ökosystem weiter auszubauen und den Komfort für Gamer zu erhöhen.