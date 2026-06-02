Wildberries wird voraussichtlich Anteile an AliExpress Russia erwerben

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Wildberries wird voraussichtlich Anteile an AliExpress Russia erwerben

Wildberries könnte in das Kapital von AliExpress Russia einsteigen. Laut der Publikation Svobodnaya Kassa, die sich auf Quellen im Einzelhandelsmarkt beruft, wird der Abschluss des Deals bis September dieses Jahres erwartet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit ist die Alibaba Group mit einem Anteil von 47,85 % der größte Anteilseigner von AliExpress Russia. Zu den russischen Mitbegründern gehören die USM-Holding von Alisher Usmanov (24,3 %), VK (15 %) und der RDIF (12,8 %). Obwohl der Deal noch nicht offiziell bestätigt wurde, könnte er bei Erfolg das Kräfteverhältnis im Online-Handel erheblich verändern.

Vertreter von AliExpress CIS gaben eine offizielle Stellungnahme ab und erklärten, dass sie die Partnerschaften mit lokalen Diensten weiter ausbauen. Im Rahmen der Zusammenarbeit können AliExpress-Nutzer ihre Einkäufe nun an Wildberries-Abholstationen (PVZ) liefern lassen. Zudem haben seit Januar einige russische Kunden die Möglichkeit, Waren über WB Koshelyok zu bezahlen.

Derzeit testen die Unternehmen den Zugang zu chinesischen Waren für Wildberries-Nutzer in Russland und den GUS-Staaten. Dies soll das einzigartige und breite Sortiment von AliExpress für Kunden in der Region zugänglicher machen.

Zuvor hatte die Plattform bereits die Möglichkeit eingeführt, sich über Yandex ID zu autorisieren, mit Yandex Pay zu bezahlen und Bestellungen an Yandex Market-Punkten abzuholen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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