Von der Bühne in die Zukunft: Wo sind die Startup Battlefield Alumni heute?

Viele der einflussreichsten Unternehmen der Technologiegeschichte begannen nicht mit sensationellen Investitionsankündigungen, sondern mit einer einfachen Präsentation. Dropbox demonstrierte seine Fähigkeiten vor einem skeptischen Publikum, und Cloudflare betrat die Bühne, als die meisten Menschen Netzwerktechnologien noch nicht verstanden. Giganten wie Discord, Mint, Trello und N26 haben alle einen gemeinsamen Test bestanden: den TechCrunch Startup Battlefield Wettbewerb. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Battlefield ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein echtes Sprungbrett. Die Zahlen bestätigen dies: Bisher haben über 1.700 Unternehmen auf dieser Bühne konkurriert. Gemeinsam haben sie 32 Milliarden Dollar an Kapital aufgenommen und über 250 erfolgreiche Exits erzielt. Dazu gehören Übernahmen durch Konzerne wie Microsoft, Google, Salesforce und Amazon. Sogar Dropbox hat 2021 seinen Battlefield-Alumnus DocSend übernommen.

Für Tausende von Gründern war dieser Wettbewerb der Wendepunkt, um weltweite Aufmerksamkeit zu erlangen. Auch dieses Jahr gibt es die Möglichkeit, dieser prestigeträchtigen Gemeinschaft beizutreten. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Bewerbungsfrist für das Startup Battlefield 2026 bis zum 8. Juni verlängert. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für die neue Generation von Startups, ihr Potenzial zu zeigen.

Dass zu den Gewinnern Unternehmer aus Bereichen wie der Militärlogistik gehören, wie Kevin Damoa (Gründer von Glīd, Gewinner 2025), beweist, dass erfolgreiche Gründer aus jeder Branche kommen können. Auch Innovatoren wie Capella Kerst, Gründerin von geCKo Materials, begannen ihren Weg genau hier. TechCrunch teilt die Erfahrungen dieser Gründer beim Teambuilding und der Mittelbeschaffung über seinen Build Mode Podcast.