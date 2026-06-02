Alphabet sammelt 80 Milliarden Dollar für Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz

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Alphabet sammelt 80 Milliarden Dollar für Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, gab am Montag bekannt, dass sie 80 Milliarden Dollar zur Finanzierung des Aufbaus einer groß angelegten Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) aufbringen will. Das Unternehmen wird Aktien zum Verkauf anbieten und den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich Investitionsausgaben zur Erweiterung der KI-Infrastruktur und der globalen Rechenkapazitäten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen des Plans werden Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar an Berkshire Hathaway verkauft, die von Warren Buffett gegründete große globale Holdinggesellschaft. Alphabet betonte in einer Erklärung, dass die Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern nach KI-Lösungen und -Diensten das aktuelle Angebot des Unternehmens übersteigt.

Durch die Erhöhung der Investitionen will das Unternehmen seine grundlegende Infrastruktur erweitern, um zukünftige Wachstumschancen zu unterstützen. Laut Unternehmensvertretern ermöglicht der Aktienverkauf eine ausgewogene Finanzierung der Investitionen bei gleichzeitiger Wahrung einer starken Bilanz.

Wie andere Tech-Giganten hat auch Google in diesem Jahr massive Investitionen in Rechenleistung angekündigt, um neue KI-Dienste zu unterstützen. Auf der Google I/O-Konferenz im letzten Monat erklärte CEO Sundar Pichai, dass das Unternehmen bis Ende des Jahres Investitionsausgaben zwischen 180 und 190 Milliarden Dollar erwartet.

Insgesamt wird erwartet, dass Google und andere große Technologieunternehmen in diesem Jahr insgesamt bis zu 700 Milliarden Dollar für KI-Investitionsausgaben aufwenden werden. Es wird erwartet, dass dieser Wettbewerb eine neue Phase auf dem globalen Technologiemarkt einläutet.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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