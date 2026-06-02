Die weltweit erste private Raumstation: Erste Astronauten für Haven-1 bekannt gegeben

Der französische Präsident Emmanuel Macron gab auf dem Choose France-Gipfel eine Vereinbarung zwischen Frankreich und dem amerikanischen Unternehmen Vast bekannt. Demnach werden 2027 zwei französische Astronauten ins All fliegen. Der legendäre Astronaut Thomas Pesquet wurde zum Kommandanten der privaten Mission zur Internationalen Raumstation ernannt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Gleichzeitig wird der ESA-Reserveastronaut Arnaud Prost als Testingenieur am ersten bemannten Flug zur Haven-1 teilnehmen, der weltweit ersten kommerziellen Raumstation. Dieser Schritt soll ein neues Kapitel in der Geschichte der privaten Weltraumforschung aufschlagen.

Thomas Pesquet, ein erfahrener Astronaut, der bereits zweimal im All war, könnte der erste Astronaut werden, der eine solche Mission leitet, ohne NASA-Mitarbeiter zu sein. Vast plant, die Haven-1-Station 2027 in die Umlaufbahn zu bringen, wo sie als erste kommerzielle Plattform im All dienen wird.

Zuvor hatte Vast die Haven Demo-Mission erfolgreich abgeschlossen. Während dieses Tests wurde die Fähigkeit des Geräts zum sicheren Wiedereintritt bestätigt, was einen der wichtigsten Meilensteine für die Sicherheit der zukünftigen Haven-1-Station darstellt.