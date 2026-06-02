Pacific Fusion stellt neuen Rekord in der Fusionsenergie auf

Pacific Fusion hat seinen neuen Pulser-Modul-Prototyp vorgestellt. Dieses Gerät ist in der Lage, in nur 80 Nanosekunden 440 Gigawatt Leistung zu erzeugen. Dieser Erfolg ermöglicht es dem Unternehmen, mit dem Bau seines ersten Demonstrations-Fusionskraftwerks zu beginnen. Der Baubeginn wird für diesen Sommer erwartet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Unternehmensvertreter teilten TechCrunch mit, dass erfolgreiche Tests dieses Prototyps in der Größe eines Schiffscontainers die nächste Tranche einer Series-A-Finanzierungsrunde von über 1 Milliarde US-Dollar ausgelöst haben. Pacific Fusion ist derzeit eines der am besten finanzierten Fusions-Startups der Welt. Dieses Finanzmodell ermöglicht es der Unternehmensführung, sich voll und ganz auf technische Errungenschaften zu konzentrieren, anstatt ständig Kapital zu beschaffen.

Pacific Fusion nutzt einen Ansatz der Trägheitsfusion. Die 156 Pulser-Module im Reaktor richten intensive elektrische Energie auf ein kleines Brennstoffziel. Dieser Prozess erzeugt ein starkes Magnetfeld um eine Brennstoffkapsel in der Größe eines Lichtschalters und komprimiert sie, bis die Atome verschmelzen und enorme Energiemengen freisetzen.

Derzeit ist die Trägheitsfusion die einzige Methode, mit der mehr Energie gewonnen werden konnte, als verbraucht wurde. Zuvor wurde dieses Ergebnis nur im NIF-Labor des Lawrence Livermore National Laboratory erzielt. Während NIF jedoch teure Laser einsetzte, zielt Pacific Fusion darauf ab, die Kosten durch günstigere elektrische Schalter und Kondensatoren zu senken.

Die nächste Hauptaufgabe des Unternehmens besteht darin, den Prototyp auf ein Pulser-Modul in Originalgröße zu skalieren. Laut den Gründern von Pacific Fusion muss das neue Kraftwerk mehr Strom erzeugen, als es für seinen Betrieb verbraucht. Dieses Ergebnis wäre ein historischer Erfolg, der bisher von keinem privaten Unternehmen erreicht wurde.