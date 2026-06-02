Yandex stellt einen intelligenten Sensor vor, der sogar eine auf dem Sofa sitzende Person erkennt

Yandex hat sein Smart-Home-Ökosystem erweitert und einen neuen Präsenzmelder vorgestellt. Unternehmensvertreter erklären, dass dieses Gerät im Gegensatz zu Standard-Bewegungsmeldern nicht nur Aktivitäten, sondern auch den genauen Standort von Personen im Raum erfassen kann. Dies ermöglicht die Erstellung komplexerer und flexiblerer Automatisierungsszenarien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Funktionsweise des Geräts basiert auf einem Millimeterwellen-Radarsensor. Es scannt den Raum durch die Analyse von Wellenreflexionen, wodurch es die Anwesenheit einer Person selbst dann registrieren kann, wenn diese sich nicht bewegt – etwa beim Lesen oder Fernsehen. Der Sensor kann drei verschiedene Zonen in einem Raum überwachen.

Diese Funktion ermöglicht eine individuelle Steuerung von Licht und Klima für verschiedene Raumbereiche. Beispielsweise kann das Licht nur eingeschaltet werden, wenn sich jemand am Schreibtisch befindet, oder die Temperatur kann automatisch sinken, wenn eine Person im Bett liegt. Die Verwaltung der Erfassungszonen erfolgt über die App «Дом с Алисой».

Der Sensor kann so konfiguriert werden, dass er eine Benachrichtigung an das Smartphone sendet, anruft oder eine SMS schreibt, wenn eine fremde Person erkannt wird, während das Haus leer sein sollte. Das neue Gerät unterstützt den Standard Matter over Wi-Fi, wodurch lokale Smart-Home-Szenarien auch ohne Internetverbindung funktionieren.

Das Gerät kann an der Wand, an der Decke oder auf einem Tisch montiert werden. Es bietet einen Erfassungswinkel von 120 Grad und eine Reichweite von bis zu 8 Metern. Es wird erwartet, dass diese Technologie Smart-Home-Systeme auf ein neues Niveau hebt.