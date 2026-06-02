Xiaomi startet digitalen Vakuumreinigungsservice für Klimaanlagen

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Xiaomi startet digitalen Vakuumreinigungsservice für Klimaanlagen

Xiaomi hat bedeutende Ergebnisse für seinen digitalen Vakuumreinigungsservice für Klimaanlagen bekannt gegeben, der über Mi Home Servicezentren angeboten wird. In den sechs Monaten seit Einführung des Dienstes haben ihn über eine Million Haushalte genutzt. Derzeit deckt das Servicenetz 31 Verwaltungsregionen des Landes ab. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Unternehmensdaten ist die Kundenzufriedenheit sehr hoch – über 99 Prozent der Nutzer sind mit dem erbrachten Service voll zufrieden. Gleichzeitig baut Xiaomi sein Schulungssystem für Fachkräfte aktiv aus. Über 100.000 Installateure wurden in Online- und Offline-Kursen geschult, was die Qualität der Installation und Wartung der Geräte verbessert.

Die Einzigartigkeit des Dienstes liegt in der digitalen Steuerung des Vakuumreinigungsprozesses mithilfe intelligenter Geräte. Das System protokolliert die Reinigungsparameter und minimiert den Einfluss menschlicher Fehler. Fehler bei herkömmlichen Methoden könnten die Effizienz der Klimatechnik beeinträchtigen.

Xiaomi-Experten betonen, dass eine unsachgemäße Vakuumreinigung die Kühl- und Heizprozesse verschlechtert und die Lebensdauer der Geräte verkürzt. Der neue Service erstellt für jeden Schritt einen Bericht, was Transparenz und die Überprüfbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

Zur Erinnerung: Xiaomi hatte zuvor die neue intelligente Klimaanlage Mijia Air Conditioner GentleAir für den globalen Markt vorgestellt. Das Unternehmen konzentriert sich nicht nur auf die Herstellung moderner Geräte, sondern auch auf deren hochtechnologische Wartung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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