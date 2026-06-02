Anthropic identifizierte über 10.000 Schwachstellen mithilfe künstlicher Intelligenz

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Anthropic identifizierte über 10.000 Schwachstellen mithilfe künstlicher Intelligenz

Anthropic hat die Erweiterung seines Project Glasswing-Programms angekündigt. Diese Initiative konzentriert sich auf die Suche nach Schwachstellen in kritischer Software mithilfe des spezialisierten KI-Modells Claude Mythos Preview. In den ersten Wochen des Projekts konnten die Teilnehmer über 10.000 hochkritische Sicherheitslücken identifizieren. Die Anzahl der teilnehmenden Organisationen wird nun von 50 auf 200 erhöht. Dies berichtet Ixbt.com .

Project Glasswing begann als geschlossene Zusammenarbeit zwischen Anthropic, Open-Source-Entwicklern und staatlichen Stellen. Die Teilnehmer erhalten Zugriff auf das speziell abgestimmte Modell Claude Mythos Preview, um Sicherheitslücken in großen Codebasen zu finden. Die neue Erweiterungswelle umfasst 150 zusätzliche Organisationen aus den Bereichen Energie, Gesundheitswesen und Kommunikation in über 15 Ländern.

Experten von Anthropic gehen davon aus, dass in den nächsten 6–12 Monaten Modelle auf Mythos-Niveau auch anderen Entwicklern zur Verfügung stehen werden. Dies könnte zu einem drastischen Anstieg der Anzahl und Komplexität von Cyberangriffen führen. Das Unternehmen betont, dass sich der Fokus von der Identifizierung der Schwachstellen hin zu deren schneller Behebung verschiebt. Zu diesem Zweck wurde das Produkt Claude Security eingeführt, das der automatischen Codeanalyse und der Vorbereitung von Patches dient.

Derzeit nutzen die Programmteilnehmer das Modell Claude Mythos Preview nicht nur zur Suche nach Schwachstellen, sondern auch zur Durchführung von Sicherheitstests und zur Modernisierung veralteter Software. Anthropic plant, diese Funktionen in Zukunft allen Cybersicherheitsexperten zugänglich zu machen. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der KI wird die Anpassungsgeschwindigkeit der Verteidiger zum entscheidenden Faktor für die Sicherheit digitaler Infrastrukturen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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