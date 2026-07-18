Vertu stellt das 6.880-Dollar-Smartphone Alphafold für Führungskräfte vor

Der Hersteller von Luxus-Gadgets Vertu hat sein neues Modell Alphafold vorgestellt. Dieses faltbare Smartphone, das bei fast 7.000 Dollar beginnt, ist nicht für den Durchschnittsnutzer gedacht, sondern für Führungskräfte und Top-Manager. Das Hauptmerkmal des Geräts sind nicht die kostbaren Materialien, sondern ein KI-Agent, der tägliche Arbeitsabläufe automatisieren kann. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut TechCrunch ist das Modell Alphafold mit einem speziellen KI-System namens Hermes Agent ausgestattet. Diese Software basiert auf dem Open-Source-Projekt Hermes und beschränkt sich nicht nur auf die Beantwortung von Anfragen. Das System ist in der Lage, Dokumente zu analysieren, Verträge zu prüfen, Geschäftsreisen zu planen und komplexe Aufgaben über mehrere Anwendungen hinweg auszuführen. Wenn die KI eine Aufgabe nicht bewältigen kann, leitet sie die Anfrage automatisch an einen menschlichen Concierge weiter.

Eine Verbindung von Luxus und Technologie

Äußerlich ist das Alphafold ein echtes Statussymbol. Das Gehäuse des Geräts ist mit echtem Kalbsleder und Titan-Details verziert. Dies unterscheidet es deutlich von Massenmarkt-Smartphones aus Glas oder Kunststoff, wie etwa dem Samsung Galaxy Z Fold 7. Das Gadget wiegt 264 Gramm und ist damit deutlich schwerer als das Samsung-Flaggschiff (215 Gramm). Die abgerundeten Rahmen machen das Öffnen des Geräts jedoch komfortabel.

Auch die Verpackung des Smartphones ist einzigartig: Es wird in einem großen Etui geliefert, das an eine Schmuckschatulle erinnert. Im Inneren befinden sich eine Ledertasche und spezielle Ladekabel in separaten Schubladen. Dies zeigt Vertus Bestreben, nicht nur Technik, sondern auch erstklassigen Service und ein luxuriöses Erlebnis zu verkaufen.

Technische Basis und Partnerschaft

Bei der Untersuchung des Innenlebens des Geräts stellte sich heraus, dass es viele Ähnlichkeiten mit dem 1.100-Dollar-Modell ZTE Nubia Fold aufweist. Elemente wie das Scharnierdesign, die Lautsprecherplatzierung und der Fingerabdruckscanner sind nahezu identisch. Sogar im Software-Code finden sich ZTE-Identifikatoren. Vertu-Vertreter bestätigten dies und erklärten, dass die Alphafold-Plattform in Zusammenarbeit mit ZTE/Nubia entwickelt wurde.

Das Unternehmen betont, dass zwar die Hardware von Partnern bereitgestellt wird, die luxuriösen Materialien, die Software-Oberfläche, die Qualitätskontrolle und der Kundendienst jedoch vollständig in der Verantwortung von Vertu liegen. Das ist für das Unternehmen nichts Neues: Wired berichtete bereits, dass das Modell MetaVertu aus dem Jahr 2023 auf ähnliche Weise hergestellt wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vertu mit dem Modell Alphafold nicht am Wettrüsten um technische Spezifikationen teilnehmen will. Das Unternehmen bietet seinen Kunden – Führungskräften, deren Zeit kostbar ist – einen digitalen Assistenten, der ihren Arbeitstag effizient organisiert. Für 6.880 Dollar erhält der Käufer nicht nur ein Telefon, sondern ein exklusives Werkzeug, das seinen Status unterstreicht und seine Arbeit erleichtert.