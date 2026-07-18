Das US-Verteidigungsministerium hat einen Großauftrag mit Kratos Defense & Security Solutions unterzeichnet, um die Kapazitäten des Landes im Bereich der Hyperschalltechnologien zu stärken. Diese Mittel in Höhe von etwa 400 Millionen Dollar werden in die Beschleunigung nationaler Sicherheitsprogramme und die Entwicklung von Waffensystemen der nächsten Generation fließen. Dieser Schritt ist Teil der Strategie Washingtons, im Hyperschall-Wettlauf mit Konkurrenten wie Russland und China nicht ins Hintertreffen zu geraten. Dies berichtet Ixbt.com .

Vertreter von Kratos gaben an, dass die finanzielle Unterstützung die Entwicklung und Massenproduktion zukunftsweisender Technologien beschleunigen werde. Obwohl nicht alle Details der Projekte aufgrund von Geheimhaltungsstufen offengelegt wurden, bestätigte das Unternehmen, dass die Mittel in strategisch wichtige Bereiche fließen. Kratos gilt heute als einer der erfahrensten Akteure im Bereich Hochgeschwindigkeitssysteme in der US-Verteidigungsindustrie.

Neue Projekte: Nemesis und Kraken

Zu den vom Unternehmen entwickelten Projekten gehören insbesondere die Initiativen Nemesis und Kraken sowie das Hyperschall-Fluggerät Erinyes. Darüber hinaus wird aktiv an Feststoffraketentriebwerken wie Dark Fury, Zeus und Oriole gearbeitet. Laut ixbt.com ist Kratos das einzige Unternehmen in den USA, das sowohl Hyperschall-Fluggeräte als auch deren Antriebssysteme gleichzeitig und unabhängig entwickelt.

Dieser Ansatz der vertikalen Integration dient dazu, die Entwicklungszeiten für neue Systeme erheblich zu verkürzen und die Abhängigkeit von externen Zulieferern zu verringern. Laut Dave Carter, Präsident der Sparte Defense and Rocket Support Services des Unternehmens, liegt ihr Hauptvorteil in der Fähigkeit, komplexe Systeme schnell zu entwerfen, zu testen und zu relativ niedrigen Kosten in Serie zu produzieren.

Erhöhung der industriellen Kapazität

Kratos-CEO Eric DeMarco merkte an, dass das Volumen der staatlichen Finanzierung seit Juni deutlich gestiegen sei. Er betonte, dass die neuen Investitionen das organische Wachstum des Unternehmens sichern und dazu beitragen, Ausgaben zu decken, die zuvor aus eigenen Mitteln getätigt wurden, um den Zeitplan für Aufträge nicht zu gefährden. In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen massiv in den Bau neuer Produktionsstätten und Testinfrastrukturen investiert.

Alle Produktions- und Forschungsarbeiten werden in den gesicherten Einrichtungen des Unternehmens sowie auf staatlichen Testgeländen durchgeführt. Das neue 400-Millionen-Dollar-Paket festigt die Position von Kratos als wichtigster Industriepartner im US-Hyperschallprogramm weiter. Es wird erwartet, dass solche Projekte die Fähigkeiten der US-Armee zu schnellen Schlägen und zur Verteidigung in Zukunft grundlegend verändern werden.