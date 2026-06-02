OpenAI stellt neue Codex-Tools für Büroangestellte vor

OpenAI hat eine neue Reihe von Funktionen für seine Codex-Plattform angekündigt, um Unternehmenskunden zu gewinnen. Diese agentenbasierten Tools sollen die Produktivität am Arbeitsplatz steigern. Laut einem Bericht des Unternehmens hat sich der Anwendungsbereich von Codex weit über die Programmierung hinaus erweitert. Die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer der Plattform liegt derzeit bei über 5 Millionen, was dem Sechsfachen des Wertes vom Februar entspricht. Dies berichtet Techcrunch.com .

Im Rahmen der neuen Funktionen hat OpenAI sechs spezialisierte Plugins eingeführt. Diese sind für Bereiche wie Datenanalyse, kreative Produktion, Vertrieb, Produktdesign, Aktienanalyse und Investmentbanking konzipiert. Jedes Plugin enthält die notwendigen Integrationen, Anweisungen und den Kontext, um spezifische berufliche Aufgaben zu erfüllen. Dies ermöglicht es Codex, den Arbeitsablauf eines Fachmanns nahezu vollständig abzubilden.

Zudem hat OpenAI die neue Sites-Funktion vorgestellt. Mit dieser Funktion kann Codex seine Arbeitsergebnisse nicht nur als einfache Datei, sondern als interaktive Website präsentieren. Zur Unterstützung des Projekts wurden Partnerschaften mit Unternehmen wie Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma und Emergent geschlossen. Darüber hinaus ermöglicht die Annotations-Funktion den Nutzern, bestimmte Teile eines Dokuments zu markieren, um präzisere Anweisungen zu geben.

Diese Neuerungen wurden drei Wochen nach der Gründung eines Joint Ventures namens OpenAI Deployment Company bekannt gegeben. Das Unternehmen hat über 4 Milliarden Dollar von globalen Investmentfirmen eingesammelt, mit dem Ziel, OpenAI-Technologien tief in die Geschäftsinfrastrukturen weltweit zu integrieren. Das Unternehmen konkurriert nun nicht mehr nur um Privatanwender, sondern auch auf dem Markt für Großkonzerne mit Wettbewerbern wie Anthropic.