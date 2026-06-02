Mobiles Windows und Intel: Acer präsentiert den Predator Atlas 8 Handheld-Gaming-PC

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Mobiles Windows und Intel: Acer präsentiert den Predator Atlas 8 Handheld-Gaming-PC

Acer hat auf der Computex 2026 seinen neuen Predator Atlas 8 Handheld-Gaming-PC vorgestellt. Dieses kompakte Gerät basiert auf dem Intel Arc G3 Prozessor der neuen Generation und Windows 11 Home und richtet sich an Spieler, die unterwegs zocken möchten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Gerät ist mit einem 8-Zoll IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln ausgestattet. Der Bildschirm unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hz, eine Helligkeit von 500 Nits und VRR-Technologie (Variable Refresh Rate). Zum Schutz wird Corning Gorilla Glass Victus verwendet. Zudem verfügt das Gadget über zwei 2-Watt-Lautsprecher und zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung.

Technisch ist das Modell Predator Atlas 8 mit Intel Arc G3 oder ARC G3 Extreme Prozessoren, bis zu 24 GB LPDDR5x Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB SSD-Speicher ausgestattet. Die Akkukapazität beträgt wahlweise 60 oder 80 Wh. Als Kühlsystem kommt die Predator AeroBlade-Technologie mit zwei Lüftern (einer davon aus Metall) zum Einsatz.

Der PC verfügt über zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse, einen microSD-Kartenslot und ein Intel Killer Wi-Fi 7-Modul. Das Gewicht des Geräts beträgt mit dem 80-Wh-Akku 770 Gramm. Zur Spielsteuerung sind analoge Joysticks in voller Größe sowie L2/R2-Trigger mit Hall-Sensoren verbaut.

Ein besonderes Merkmal des Geräts ist der Dual-Mode-Schalter für die Trigger. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Trigger-Weg sofort zwischen schnell (für Shooter) oder sanft analog (für Rennspiele) umzuschalten. Der Verkaufsstart des Predator Atlas 8 ist für Oktober 2026 geplant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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