NVIDIA-Partner haben mit dem Erhalt der GeForce RTX 50 Super Grafikkarten begonnen

Der Übergang zu Technologien der nächsten Generation auf dem GPU-Markt schreitet zügig voran. Wie Videocardz berichtet, hat mindestens ein NVIDIA-Partner bereits physisch Grafikkarten der GeForce RTX 50 Super-Serie erhalten. Diese Nachricht bedeutet, dass die auf der Blackwell-Architektur basierenden Geräte die Produktionsphase durchlaufen haben und für Tests und Logistik bereit sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dass die Geräte bei den Partnern eingetroffen sind, bedeutet jedoch nicht, dass sie bald in den Verkauf gehen. NVIDIA hat es nicht eilig, die neuen Modelle auf den Markt zu bringen. Als Hauptgrund wird der drastische Anstieg der Preise für Videospeicher auf dem Weltmarkt genannt. Das Unternehmen wartet auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und Möglichkeiten zur Optimierung der Produktionskosten.

Speicherkapazität und technische Upgrades

Nach vorliegenden Informationen wird die RTX 50 Super-Serie über deutlich mehr Speicher verfügen als die Standardmodelle. Diese Änderung wird durch den Einsatz neuer GDDR7-Chips erreicht. Anstelle der aktuellen 2 GB-Chips werden voraussichtlich 3 GB-Module verwendet, was die Leistung der Grafikkarten auf ein neues Niveau heben wird.

Insbesondere sehen die erwarteten technischen Daten wie folgt aus:

Das Modell RTX 5070 Super wird mit 18 GB statt 12 GB Videospeicher ausgestattet sein;

Die Modelle RTX 5070 Ti Super und RTX 5080 Super werden über 24 GB Speicher verfügen.

Eine so hohe Speicherkapazität ist für moderne Spiele und komplexe Grafikaufgaben, insbesondere für KI-Prozesse, von entscheidender Bedeutung. Dieses Upgrade hat jedoch auch eine Kehrseite, da es sich direkt auf die Produktkosten auswirkt.

Preiserhöhungen und Marktbedingungen

Branchenanalysten weisen darauf hin, dass die neuen 3 GB GDDR7-Chips dreimal teurer sind als die aktuellen 2 GB-Chips. Das Verhältnis zwischen Speicherkapazität und Preis hat sich um das Doppelte verschlechtert. Dies könnte dazu führen, dass die RTX 50 Super-Karten zu einem deutlich höheren Preis auf den Markt kommen, als von den Nutzern erwartet.

Diese Nachricht ist auch für den Markt in Usbekistan von Bedeutung. Der weltweite Anstieg der Grafikkartenpreise könnte die Kaufmöglichkeiten für lokale Einzelhändler und Gamer einschränken. Dennoch bleibt die Nachfrage nach NVIDIA-Produkten hoch, da konkurrierende Technologien noch keine Leistung auf Blackwell-Niveau versprechen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NVIDIA die neue Generation der Super-Karten technisch fertiggestellt hat, die Premiere sich jedoch aufgrund wirtschaftlicher Faktoren verzögert. Das Unternehmen versucht, ein Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und dem Budget der Nutzer zu finden.