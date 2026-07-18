Der Weg nach San Francisco für australische Startups: Partnerschaft zwischen Stripe und TechCrunch

TechCrunch, bekannt für die Entdeckung neuer Namen in der globalen Technologiewelt, und das Zahlungssystem Stripe bieten eine einzigartige Gelegenheit für die vielversprechendsten Startups in Australien. Es bleiben nur noch wenige Stunden, um sich für den Startup Battlefield-Wettbewerb zu bewerben, der im Rahmen der Stripe Tour Sydney stattfindet. Der Gewinner dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs erhält ein direktes Ticket für die Bühne von TechCrunch Disrupt, einer der weltweit größten Technologieveranstaltungen in San Francisco. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Startup Battlefield-Wettbewerb diente in seiner Geschichte als Sprungbrett für Giganten, die heute Milliarden von Dollar wert sind, wie Dropbox, Cloudflare, Discord und Trello. Laut TechCrunch haben Alumni dieser Plattform bisher insgesamt 32 Milliarden Dollar an Investitionen eingeworben, und es wurden über 250 erfolgreiche Exits bei mehr als 1.700 Unternehmen verzeichnet.

Auszeichnungen und internationale Chancen für die Gewinner

Bei der Veranstaltung in Sydney werden acht der stärksten ausgewählten Startups ihre Projekte vor Investoren, der internationalen Presse und der Technologie-Community präsentieren. Am Ende des Wettbewerbs werden drei Teams als Gewinner gekürt:

Erster Platz: 15.000 Dollar an Stripe-Verarbeitungsguthaben und ein garantiertes Ticket für die TechCrunch Disrupt in San Francisco vom 13. bis 15. Oktober 2026;

15.000 Dollar an Stripe-Verarbeitungsguthaben und ein garantiertes Ticket für die TechCrunch Disrupt in San Francisco vom 13. bis 15. Oktober 2026; Zweiter Platz: 5.000 Dollar an Stripe-Verarbeitungsguthaben;

5.000 Dollar an Stripe-Verarbeitungsguthaben; Dritter Platz: 2.000 Dollar an Stripe-Verarbeitungsguthaben.

Die Organisatoren betonen, dass alle Startup-Vertreter, die sich für den Wettbewerb bewerben, unabhängig davon, ob sie die Auswahl bestehen oder nicht, zur Stripe Tour Sydney-Konferenz am 19. August eingeladen sind. Dies ist eine großartige Gelegenheit für junge Unternehmer, sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Bei der Bewertung der Projekte konzentriert sich die Jury nicht auf das äußere Erscheinungsbild oder den "Glanz" des Unternehmens, sondern auf dessen Potenzial. Die zentrale Frage lautet: "Kann dieses Projekt die Welt wirklich verändern?". Die Organisatoren suchen nach Ideen, die einen grundlegenden Wandel in der Branche herbeiführen, nicht nur kleine Veränderungen.

Diese internationale Erfahrung ist auch für Vertreter des Startup-Ökosystems in Usbekistan von Bedeutung. Die Partnerschaft mit Giganten wie Stripe und der Auftritt auf der TechCrunch-Bühne öffnen für jedes Technologieprojekt die Türen zum Weltmarkt. Dieses Modell in Australien könnte in Zukunft als Beispiel dienen, um Startups in der Region Zentralasien auf ein globales Niveau zu heben.