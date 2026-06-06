Sriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen Hauses

·25·Technologie
Sriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen Hauses

Der ehemalige Technologiemanagement-Experte und Venture-Investor Sriram Krishnan wird die Regierung von Donald Trump Ende Juni verlassen. In einem Beitrag auf der Plattform X betonte Krishnan, dass es ihm eine große Ehre war, dem amerikanischen Volk zu dienen, und dass die USA unter der Führung des Präsidenten eine Führungsposition im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) erreicht haben. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht .

Krishnan, der als Senior Policy Advisor für Künstliche Intelligenz im Weißen Haus tätig war, war einer von vielen Vertretern der Technologiebranche, die der zweiten Trump-Regierung beitrat. Während seiner Karriere leitete er Produktteams bei Giganten wie Microsoft, Twitter, Yahoo, Facebook und Snap und arbeitete zudem als Partner bei der Firma Andreessen Horowitz.

Krishnan hob den AI Action Plan als eine seiner wichtigsten Errungenschaften hervor. Dieser Plan zeichnet sich dadurch aus, dass er dem Bau von Rechenzentren Vorrang vor Sicherheit und Regulierung einräumt. Darüber hinaus unterzeichnete Trump während seiner Amtszeit mehrere wichtige Exekutivverordnungen zur künstlichen Intelligenz.

Der Berater erwähnte in seinem Beitrag auch seine enge Zusammenarbeit mit dem ehemaligen KI- und Krypto-Beauftragten David Sacks. Sacks ist derzeit Co-Vorsitzender des Präsidentenrats für Wissenschaft und Technologie. Laut Krishnan sind die Bemühungen von Sacks, den Sieg der USA im KI-Bereich zu sichern, von entscheidender Bedeutung.

Im Hinblick auf seine zukünftigen Pläne gab Krishnan die Gründung neuer Institutionen bekannt, um große Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Amerika und seine Verbündeten stehen. Laut The Washington Post plant er, die KI-Politik von Trump durch die Bildung einer externen Organisation weiterhin zu beeinflussen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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