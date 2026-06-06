Gehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestellt

Auf der Computex 2026 präsentierte Gigabyte sein neues Gehäuse Aorus C510 Glass Infinity. Das besondere Merkmal dieses microATX-Modells ist das 16-Zoll-Display, das in die Seitenwand integriert ist. Dieser Bildschirm dient nicht nur als Informationspanel zur Überwachung des Systemstatus, sondern auch als vollwertiger zusätzlicher Monitor für den Computer. Laut Ixbt.com Bericht .

Das Display basiert auf einer IPS-Matrix mit Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Das Gehäuse ist hauptsächlich für den Einsatz auf LAN-Partys, verschiedenen Messen und Veranstaltungen sowie für den Transport konzipiert. Das Gerät ist mit integrierten, aber abnehmbaren Griffen ausgestattet, und die modularen Füße ermöglichen eine vertikale Aufstellung des Gehäuses.

Das Display kann auf beiden Seiten des Gehäuses montiert werden, obwohl sich das Panel selbst nicht dreht. Trotz des microATX-Formfaktors beträgt das Innenvolumen 25 Liter. Der Hersteller gibt an, dass das Gehäuse Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen unterstützt.

Hinsichtlich der technischen Möglichkeiten bietet das Aorus C510 Glass Infinity Platz für standardmäßige ATX-Netzteile, Flüssigkühlungs-Radiatoren mit bis zu 240 mm und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 360 mm. Dies ermöglicht den Einbau selbst der leistungsstärksten GeForce RTX 5090-Grafikkarten.