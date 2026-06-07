SpaceX landet Falcon-9-Rakete trotz Störung erfolgreich

Am 4. Juni brachte die Falcon-9-Rakete von SpaceX im Rahmen der Mission Starlink Group 10-43 erfolgreich 29 Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn. Der Start erfolgte von der Startanlage SLC-40 am Cape Canaveral in Florida. Wie Ixbt.com berichtet .

Allerdings stießen SpaceX-Spezialisten bei der Bergung der ersten Stufe mit der Seriennummer B1090 auf unerwartete Schwierigkeiten. Etwa 13 Sekunden vor der Landung auf der schwimmenden Plattform A Shortfall of Gravitas klemmte eines der vier Gitterflossen, die zur Steuerung des Abstiegs dienen.

Trotz der technischen Störung gelang es dem automatisierten Steuerungssystem der Rakete, das Problem zu bewältigen. Zur Aufrechterhaltung der Stabilität wurden die verbleibenden drei Flossen und der Schubvektor des Merlin-Triebwerks genutzt. Infolgedessen landete die Raketenstufe erfolgreich auf der Seeplattform.

Nach der Rückkehr zum Hafen von Canaveral stellten die Spezialisten eine Anomalie fest: Die Gitterflossen waren nicht eingefahren und blieben in offener Position. Normalerweise werden sie vor dem Transport eingeklappt, daher könnte diese Entscheidung mit einer zusätzlichen Überprüfung und Untersuchung der Störungsursachen zusammenhängen.

Zur Information: Dies war der 12. Flug für die erste Stufe mit der Seriennummer B1090. SpaceX-Ingenieure analysieren derzeit das System, um solche Vorfälle bei zukünftigen Missionen zu vermeiden.