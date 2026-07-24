Neue US-Sicherheitsregeln könnten aufgrund von Tesla-Türgriffen eingeführt werden

Die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) beginnt mit der Entwicklung neuer Anforderungen für Autohersteller, um sicherzustellen, dass Fahrer und Passagiere ihre Fahrzeuge sicher verlassen können. Laut Bloomberg wurde diese Initiative nach einer Reihe von Unfällen, darunter auch tödliche, im Zusammenhang mit elektronischen Türgriffen in modernen Elektroautos wie Tesla ins Leben gerufen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Prozess zur Entwicklung neuer Regeln begann als Reaktion auf eine Beschwerde und Petition bezüglich des mechanischen Notentriegelungsmechanismus bei Tesla Model 3 Fahrzeugen aus dem Jahr 2022. Die Verfasser der Petition argumentierten, dass dieses Design nicht den föderalen Sicherheitsstandards für Kraftfahrzeuge entspreche. Die NHTSA kam zu dem Schluss, dass es sinnvoller sei, allgemeine Regeln für die gesamte Branche zu überarbeiten, anstatt Mängel bei einem spezifischen Modell zu untersuchen.

Risiken durch Ausfälle elektronischer Systeme

Derzeit verwenden viele Elektroautos, insbesondere Tesla-Modelle, bündig in die Karosserie integrierte (flush) elektronische Griffe. Bloomberg-Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass diese elektronischen Schlösser bei einem Unfall oder einem Spannungsabfall im Batteriesystem ausfallen können. Dies führt dazu, dass Menschen im Fahrzeug eingeschlossen werden und Rettungsarbeiten erschwert werden.

Laut NHTSA-Daten wurden bereits neun Vorfälle im Zusammenhang mit Tesla-Türen untersucht. In einigen Fällen konnten Fahrer nicht in das Auto gelangen, in anderen wurden kleine Kinder im verschlossenen Innenraum eingeschlossen. Obwohl Tesla-Fahrzeuge über eine zusätzliche mechanische Entriegelungsoption verfügen, sind diese oft versteckt, und Passagiere finden sie in einer Notsituation möglicherweise nicht rechtzeitig.

Veränderungen in der Branche und Reaktion der Hersteller

Sollte die NHTSA neue Standards verabschieden, müssen alle Autohersteller diese einhalten. Dies betrifft nicht nur Tesla, sondern auch andere Marken, die ähnliche Technologien verwenden. Rivian hat beispielsweise angekündigt, den mechanischen Entriegelungshebel bei seinem neuen R2 SUV-Modell sichtbarer und näher am elektronischen Knopf zu platzieren.

Tesla-Designer Franz von Holzhausen erwähnte bereits letztes Jahr, dass das Unternehmen an einer Überarbeitung des Türgriff-Designs arbeite. Experten sind der Meinung, dass Ästhetik und Aerodynamik im Automobildesign nicht Vorrang vor der Sicherheit haben sollten. Die neuen Regeln sollen genau dieses Gleichgewicht wiederherstellen.

Der Beginn des Regelentwicklungsprozesses bedeutet nicht, dass diese sofort in Kraft treten. Es wird erwartet, dass die NHTSA alle Risiken analysiert und die optimalsten und sichersten Lösungen für die Hersteller festlegt. Angesichts der wachsenden Beliebtheit von Tesla und anderen modernen Elektroautos auf dem Markt in Usbekistan sind diese Sicherheitsfragen auch für lokale Verbraucher von Bedeutung.