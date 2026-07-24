Honor, einer der chinesischen Tech-Giganten, hat eine umfassende Erneuerung seiner globalen Markenstrategie angekündigt. Dieses groß angelegte Rebranding umfasst nicht nur das visuelle Erscheinungsbild, sondern auch die zukünftige Entwicklungsphilosophie des Unternehmens. Honor strebt nun den Wandel vom reinen Smartphone-Hersteller zum führenden Anbieter eines KI-basierten globalen Ökosystems an. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die auffälligste Änderung im neuen Erscheinungsbild des Unternehmens betrifft das Logo. Der Schriftzug der Marke wird nun durch ein spezielles grafisches Symbol ergänzt. Gleichzeitig hat sich Honor von seinem traditionellen Blau verabschiedet und Pantone 2193C als neue, hellere und ausdrucksstärkere Unternehmensfarbe gewählt. Diese Änderungen sollen das moderne und dynamische Image der Marke unterstreichen.

Neuer Slogan und menschenzentrierte Technologien

Laut ixbt.com wurde der langjährige Slogan "Go Beyond" durch "Dare to be" ersetzt. Dieser neue Slogan soll Verbraucher dazu ermutigen, ihr Potenzial auszuschöpfen und mutig zu sein. Honor-Vertreter betonen, dass die Entwicklung von Technologien, die sich an den Interessen und Bedürfnissen der Menschen orientieren, in dieser neuen Phase weiterhin Priorität hat.

Für Honor, das auch auf dem Markt in Usbekistan eine starke Position innehat, ist dieses Rebranding von strategischer Bedeutung. Das Unternehmen konzentriert sich nun nicht mehr nur auf Hardware, sondern auch auf den Ausbau von Softwarelösungen und KI-Funktionen, die die Konnektivität zwischen intelligenten Geräten verbessern. Dies bedeutet ein noch perfekteres und vernetzteres Gadget-Ökosystem für lokale Nutzer.

Die neue Strategie des Unternehmens umfasst folgende Schwerpunkte:

Modernisierung der visuellen Identität der Marke;

Integration von KI-Technologien in alle Geräte;

Innovationen zur Verbesserung des Nutzererlebnisses;

Erreichung einer führenden Rolle im Ökosystem auf globaler Ebene.

Experten sind der Meinung, dass Honor nach der Etablierung als eigenständige Marke nun versucht, ein eigenes, unverwechselbares Image zu schaffen. Nachdem die Marke zuvor im Schatten von Huawei stand, demonstriert sie nun durch diese visuellen und philosophischen Veränderungen ihre technologische Unabhängigkeit und ihre einzigartige Marktposition.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Rebranding von Honor nicht nur ein Farbwechsel ist, sondern ein neuer Ansatz im Wettbewerb auf dem globalen Technologiemarkt. Neue Produkte, die unter der Philosophie "Dare to be" entwickelt wurden, werden voraussichtlich in den kommenden Monaten weltweit und in Usbekistan in den Regalen der Geschäfte erscheinen.