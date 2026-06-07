Endet die Lithium-Ära? CATL produziert Natrium-Ionen-Batterien

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Endet die Lithium-Ära? CATL produziert Natrium-Ionen-Batterien

Das chinesische Unternehmen CATL, der weltweit größte Hersteller von Traktionsbatterien, hat den Zeitplan für die Markteinführung von Natrium-Ionen-Batterien offiziell bekannt gegeben. Laut der Unternehmenserklärung werden die ersten stationären Energiespeichersysteme auf Natriumbasis ab September 2026 an Kunden geliefert. Bis Ende des Jahres plant CATL, das Liefer volumen auf Gigawattstunden-Niveau zu steigern, was den Übergang der Technologie in den industriellen Maßstab bedeutet. Darüber berichtet Ixbt.com .

Lin Xueyao, Technologiedirektor der Abteilung für Energiespeichersysteme von CATL, bestätigte diese Informationen auf einer Branchenveranstaltung in China. Seinen Worten zufolge ist das Unternehmen vollständig bereit für die Serienproduktion von Natrium-Ionen-Zellen und betrachtet 2026 als eine Schlüsselphase für die kommerzielle Einführung der Technologie. Obwohl Natrium-Ionen-Batterien seit den 1970er Jahren parallel zu Lithium-Systemen entwickelt wurden, blieben sie aufgrund der geringen Energiedichte lange Zeit zweitrangig.

Die Situation hat sich in den letzten Jahren geändert, nachdem CATL die Technologie auf industrielles Niveau gebracht hat. Das Unternehmen hat mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen: 2021 wurde die erste Generation von Natrium-Ionen-Zellen eingeführt, und im April 2025 wurde die zweite Generation unter der Marke Naxtra vorgestellt. CATL beabsichtigt, Natrium nicht nur in stationären Speichern, sondern auch in Elektrofahrzeugen und Batteriewechselsystemen einzusetzen.

Der Hauptvorteil von Natrium ist seine wirtschaftliche Effizienz. Natrium ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde und kann aus gewöhnlichem Salz oder Meerwasser gewonnen werden. Dies macht es erheblich günstiger als Lithium. Natrium-Ionen-Batterien werden zur besten Wahl für Segmente, in denen Preis und Komfort wichtiger sind als die maximale Energiekapazität.

Die Hauptrichtung für diese Systeme sind große stationäre Energiespeicher, die zusammen mit Solar- und Windkraftwerken betrieben werden. Gleichzeitig plant CATL, diese Technologie auch in preiswerten Elektrofahrzeugen für kurze Strecken einzusetzen. In Zukunft wird erwartet, dass Natrium einen Teil der Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterien vom Markt verdrängt.

CATLNatrium-IonenBatterieTechnologieEnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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