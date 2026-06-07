Größtes Update in der ChatGPT-Geschichte: Chatbot wird zur Super-App

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Größtes Update in der ChatGPT-Geschichte: Chatbot wird zur Super-App

OpenAI bereitet das größte Update seit der Einführung von ChatGPT vor. Laut der Financial Times, die sich auf Dutzende ehemaliger und aktueller Mitarbeiter stützt, will das Unternehmen ChatGPT von einem einfachen Chatbot in eine vollwertige Super-App mit KI-Agent-Funktionen verwandeln. Diese neue Strategie sieht vor, über die reine Konversation hinauszugehen und einen intelligenten Assistenten zu schaffen, der unabhängig verschiedene Aufgaben im Namen der Nutzer erledigt. Ixbt.com berichtet .

Das neue System beantwortet nicht nur Fragen, sondern führt auch praktische Aktionen durch, wie das Buchen von Tickets, die Organisation von Terminplänen, Programmierung und Hilfe bei alltäglichen Aufgaben. Ein Schlüsselelement des Updates ist die tiefere Integration mit der Codex-Plattform. Zudem plant OpenAI, die Bildgenerierung und Drittanbieter-Apps innerhalb seines Ökosystems aktiver zu fördern.

Erste Änderungen werden in den kommenden Wochen eingeführt. Neue Oberflächenelemente auf der Website und in den mobilen Apps werden die Nutzer zu zusätzlichen Funktionen führen. Künftig sollen OpenAI-Modelle die Absichten der Nutzer selbstständig erkennen, ohne dass spezifische Tools ausgewählt werden müssen. Laut einem Mitarbeiter des Unternehmens liegt die Zukunft der künstlichen Intelligenz nicht in traditionellen Chatbots, sondern in Agenten.

Eine derartige umfassende Transformation von ChatGPT könnte auch mit den Plänen von OpenAI für einen Börsengang (IPO) zusammenhängen. Jüngsten Daten zufolge wird OpenAI mit fast 730 Milliarden Dollar bewertet, was es zu einem der wertvollsten Tech-Startups der Welt macht. Innerhalb des Unternehmens mehren sich die Stimmen, dass die Ära des traditionellen Chat-Formats vorbei ist.

OpenAIChatGPTKünstliche IntelligenzTechnologieKI-Agent
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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