Meta verlässt die grüne Energieallianz RE100

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Meta verlässt die grüne Energieallianz RE100

Die rasante Entwicklung von AI-Technologien zwingt große Tech-Giganten dazu, ihre Energiestrategien zu überdenken. Nach zehnjähriger Mitgliedschaft hat der Meta-Konzern unter der Leitung von Mark Zuckerberg die internationale Initiative RE100 verlassen, die den Übergang zu 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen anstrebt. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen den Einsatz von Erdgas zur Stromversorgung seiner Rechenzentren drastisch erhöht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie TechCrunch berichtet, erfolgte die Trennung zwischen Meta und RE100 im gegenseitigen Einvernehmen. Das von der britischen Non-Profit-Organisation Climate Group koordinierte Bündnis vereint über 400 Großunternehmen wie Apple, Google und Microsoft. Metas Austritt verdeutlicht die Diskrepanz zwischen den Versprechen zur ökologischen Nachhaltigkeit und den tatsächlichen Maßnahmen des Unternehmens.

Steigender Bedarf an Erdgas

Im letzten Jahr hat Meta den Bau von mehr als einem Dutzend Erdgaskraftwerken finanziert. Im Rahmen des Hyperion-Rechenzentrumsprojekts in Louisiana sind 10 Gaskraftwerke geplant, die insgesamt 7,5 GW Strom erzeugen sollen. Zum Vergleich: Diese Menge übersteigt den Stromverbrauch des gesamten US-Bundesstaates South Dakota. Zudem wurde in Ohio ein 200 MW Gasprojekt in Betrieb genommen.

Experten vermuten, dass diese Kehrtwende durch die Verschärfung der Berichtspflichten von RE100 verursacht worden sein könnte. Gemäß den aktualisierten Regeln müssen Unternehmen transparentere und präzisere Daten zur Erreichung ihrer Ziele für erneuerbare Energien vorlegen. Meta hatte ursprünglich versprochen, bis 2020 vollständig auf grüne Energie umzusteigen, doch der AI-Wettlauf hat diese Pläne durchkreuzt.

Ökologische Folgen und Bedenken

Obwohl Erdgas als saubererer Brennstoff als Kohle gilt, verursacht es dennoch erhebliche Umweltschäden. Studien zufolge stößt ein rein mit Gas betriebenes 1 GW-Rechenzentrum jährlich hunderte Tonnen Stickoxide, Kohlenmonoxid und schädliche Feinstaubpartikel aus. Es ist erwiesen, dass diese Stoffe die menschliche Gesundheit negativ beeinflussen und das Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.

Bisher betonen Meta-Vertreter, dass das Unternehmen weiterhin an seinen Zielen für 100 Prozent saubere und erneuerbare Energie festhält. Vor dem Hintergrund des großflächigen Baus von Gaskraftwerken werfen diese Aussagen jedoch viele Fragen auf. Für Länder wie Usbekistan, die ihre digitale Wirtschaft und Rechenzentren ausbauen, zeigt die Erfahrung dieser globalen Giganten, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen Energiebilanz und ökologischer Sicherheit zu wahren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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