Einer der russischen Rassvet-Satelliten ist aus der Umlaufbahn ausgeschieden

Einer der 16 Satelliten der Rassvet-Konstellation, die zur Bereitstellung von Breitbandinternet in Russland vorgesehen ist, hat ihre Mission weniger als drei Monate nach dem Start beendet. Berichten zufolge trat das Gerät mit der Bezeichnung Object 4 in die dichten Schichten der Atmosphäre ein und verglühte am 6. Juni. Ixbt.com berichtet .

Dieser Satellit wurde am 23. März zusammen mit anderen Geräten vom Kosmodrom Plesetsk in eine Anfangsumlaufbahn in einer Höhe von 288–324 km gebracht. Object 4 erwies sich jedoch als das einzige Gerät in der Gruppe, das keine Manöver zur Anhebung der Umlaufbahn durchführte. Experten beobachteten, dass das Gerät aufgrund des atmosphärischen Widerstands an Höhe verlor und sein Absturz unvermeidlich war, da keine Korrekturen vorgenommen wurden.

Die offiziellen Ursachen des Vorfalls sind noch nicht bekannt gegeben worden. Als wahrscheinlichste Ursachen gelten eine Fehlfunktion des Antriebssystems oder der Verlust der Satellitensteuerung. Die verbleibenden Geräte der Gruppe arbeiten weiterhin normal: Laut unabhängigen Überwachungsdaten haben sechs Satelliten den planmäßigen Aufstieg begonnen, während acht weitere die aktuellen Flugparameter beibehalten.

Das Rassvet-Projekt wird von Bureau 1440 als russisches satellitengestütztes Breitband-Internetsystem entwickelt. Die Geräte sind mit dem 5G NTN-Kommunikationsstandard, einem aktualisierten Stromversorgungssystem, Laserterminals der neuen Generation und Plasmatriebwerken ausgestattet. Geplant ist, dass das auf diesem System basierende Internet ab 2026 in Zügen und in abgelegenen Gebieten getestet wird.