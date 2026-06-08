Radioteleskope finden keine Technologiestrukturen auf dem interstellaren Objekt 3I/ATLAS

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Radioteleskope finden keine Technologiestrukturen auf dem interstellaren Objekt 3I/ATLAS

Astronomen konnten keine Anzeichen künstlicher Aktivität auf 3I/ATLAS, dem dritten interstellaren Objekt, das unser Sonnensystem besucht hat, feststellen. Forscher des SETI-Instituts (Search for Extraterrestrial Intelligence) kamen zu diesem Schluss, nachdem sie Radiosignale des Objekts mit dem Allen Telescope Array in Kalifornien analysiert hatten. Der Komet 3I/ATLAS wurde am 1. Juli 2025 erstmals vom ATLAS-System erfasst und ist nach 1I/ʻOumuamua und dem Kometen 2I/Borisov der dritte bestätigte interstellare Besucher. Laut Ixbt.com berichtet .

Obwohl 3I/ATLAS typische kometare Eigenschaften zeigte, indem er Gas und Staub ausstieß, als er sich der Sonne näherte, führte das SETI-Team eine Standarduntersuchung auf technologische Marker durch. An der Studie waren Experten des Breakthrough Listen-Projekts, des Berkeley SETI Research Center und des Jodrell Bank Centre for Astrophysics beteiligt. Die Beobachtungen dauerten über sieben Stunden im Frequenzbereich von 1 bis 9 GHz.

Während der Analyse zeichnete das System fast 74 Millionen schmalbandige Signale auf, die sich jedoch größtenteils als Funkstörungen erwiesen. Nach der Filterung wurden 211 Kandidatensignale visuell überprüft, wobei keines als künstlich bestätigt wurde. Die Forscher waren in der Lage, jeden Sender mit einer Leistung von mehr als 10¹⁰ Watt in der Nähe von 3I/ATLAS zu erkennen.

Laut Sofia Sheikh, einer der Autorinnen des Projekts, schaffen solche Beobachtungen eine wichtige methodologische Grundlage, um in Zukunft seltene Anomalien von natürlichen Prozessen zu unterscheiden. Die Wissenschaftler wiesen auch darauf hin, dass Sonden wie Voyager mit der Zeit zu interstellaren Objekten und technologischen Markern für andere Systeme werden könnten. Dieses Experiment bewies einmal mehr die Fähigkeit moderner Radioinstrumente, schnell auf interstellare Objekte zu reagieren.

SETI3I/ATLASAstronomieWeltraumRadioteleskop
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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