Im Rahmen des 16. Spieltags der MLS besiegte Inter Miami zu Hause Chicago Fire mit 3:2. Lionel Messi nahm zwar nicht an der Partie teil, doch Luis Suárez erzielte einen Doppelpack und trug maßgeblich zum Sieg seines Teams bei.

Robert Lewandowski, der für die Gäste auflief, spielte 62 Minuten, konnte jedoch keine nennenswerten Akzente setzen.

Gäste gehen durch Eigentor in Führung

Das Spiel wurde in der 18. Minute eröffnet. Inter Miami-Torhüter Rios Novo beförderte den Ball ins eigene Netz, wodurch Chicago Fire mit 1:0 in Führung ging.

Die Gastgeber ließen die Antwort nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute verwandelte Luis Suárez einen Elfmeter sicher zum Ausgleich.

Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Suárez schnürt den Doppelpack

Sechs Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit traf Suárez erneut. Sein Tor in der 51. Minute brachte Inter Miami in Führung.

Der uruguayische Stürmer erzielte damit einen Doppelpack in diesem Spiel.

Doch Chicago Fire gab sich nicht geschlagen. In der 67. Minute glich Ditejane zum 2:2 aus.

Plembek sorgt in der Schlussphase für den Sieg

Das Schicksal der Partie entschied sich in der 87. Minute. Der eingewechselte Plembek erzielte das dritte Tor für Inter Miami und sicherte den Gastgebern drei wichtige Punkte.

In der verbleibenden Zeit konnten die Gäste nicht erneut ausgleichen, und das Spiel endete 3:2.

Messi kam nicht zum Einsatz

Inter Miami-Anführer Lionel Messi nahm nicht am Spiel teil. In seiner Abwesenheit übernahm Luis Suárez die Hauptverantwortung für die Angriffe des Teams.

Suárez erzielte ein Tor per Elfmeter und eines aus dem Spiel heraus und wurde zum Helden des Sieges.

Der Star-Stürmer von Chicago Fire, Robert Lewandowski, war 62 Minuten lang im Einsatz.

Inter Miami auf dem zweiten Platz

Nach diesem Sieg kommt Inter Miami auf 34 Punkte und belegt den zweiten Platz in der Gesamttabelle.

Chicago Fire bleibt mit 26 Punkten auf dem sechsten Rang.

MLS, 23. Juli

Inter Miami — Chicago Fire — 3:2

Tore: Suárez, 27-Elfmeter, 51; Plembek, 87 — Rios Novo, 18-Eigentor; Ditejane, 67.

Inter Miami: Rios Novo, Frey (Allen, 85), Mura, Mikael, Regilon, Bright, Segovia, Ruiz (Plembek, 69), Silvetti (Pinter, 74), Berterame, Suárez.