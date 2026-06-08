Huawei installiert LampSite-Lösung mit 1 Gbit/s-Geschwindigkeit in großem Zentrum

·23·Technologie
Huawei installiert LampSite-Lösung mit 1 Gbit/s-Geschwindigkeit in großem Zentrum

Huawei hat die Installation seiner fünfbändigen LampSite-Lösung im Mulungushi International Conference Centre in Sambia abgeschlossen. Dieser Ort ist der größte und renommierteste Standort für Konferenzen und Geschäftsausstellungen in Sambia. Laut Ixbt.com Bericht .

Die Huawei LampSite-Innennetzwerklösung verfügt über eine fünfbändige Architektur mit installiertem TDD bei 2,6 GHz. Das System arbeitet auf den Frequenzen 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, TDD 2,6 GHz und 3,5 GHz. Dies ermöglicht maximale Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.

Jedes Modul unterstützt 2G, 3G, 4G und 5G-Standards. Jedes Band kann Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s pro Benutzer bereitstellen, was eine stabile Gigabit-Abdeckung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes gewährleistet.

Die glasfaserbasierte Architektur vereinfacht den Installationsprozess erheblich. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen wird die Anzahl der Module um bis zu 50 % reduziert, während die Abdeckungsfläche unverändert bleibt und die Baukosten sinken.

Laut Huawei-Vertretern kann diese Lösung unter Berücksichtigung zukünftiger Anforderungen nahtlos auf den 5G-A-Standard in allen Szenarien umsteigen. Dies unterstützt die schnelle Einführung immersiver Dienste der nächsten Generation wie XR, Augmented Reality (AR)-Navigation und brillenloses 3D.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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