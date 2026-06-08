Airbus A350-1000ULR vorgestellt: Kann fast 24 Stunden nonstop fliegen

Die Fluggesellschaft Qantas hat eine neue Kabinenkonfiguration für das Flugzeug Airbus A350-1000ULR entwickelt, um Passagieren während ultra-langer Flüge von bis zu 22 Stunden maximalen Komfort zu bieten. Dieses Flugzeug ist für nur 238 Sitze ausgelegt, darunter 6 in der First Class, 52 in der Business Class, 40 in der Premium Economy und 140 in der standardmäßigen Economy Class. Laut Ixbt.com Bericht .

Eine solche Reduzierung der Sitzdichte gewährleistet deutlich mehr Platz und ein höheres Maß an Komfort im Vergleich zu standardmäßigen Airbus-Modellen. Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms Project Sunrise von Qantas umgesetzt. Das Programm zielt darauf ab, Direktflüge von Australien nach Europa und an die Ostküste Nordamerikas einzuführen.

Derzeit befindet sich der zweite Airbus A350-1000ULR in der letzten Phase der Montage und wird in den Farben der Marke Qantas lackiert. Die Auslieferung dieses Flugzeugs wird für April 2027 erwartet. Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft 12 weitere standardmäßige Airbus A350-1000 für Langstreckenflüge bestellt.

Das Modell A350-1000ULR ist die vierte Passagiervariante der Airbus A350-Familie. Bis April 2026 gingen insgesamt 1.579 Bestellungen von 68 Kunden für Flugzeuge dieser Familie ein. Außerdem wird die Frachtvariante A350F entwickelt, deren Erstflug für Ende dieses Jahres geplant ist.