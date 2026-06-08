Uber, Wayve und Waymo: Der Robotaxi-Kampf beginnt in London

Uber-Nutzer im Vereinigten Königreich können sich jetzt in eine spezielle Interessenliste eintragen, um ihre Chancen auf Fahrten in autonomen Fahrzeugen von Wayve zu erhöhen. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die beiden Unternehmen auf die Einführung eines Robotaxi-Dienstes in London vorbereiten. Sobald dieses Projekt gestartet ist, wird Uber direkt mit Waymo, einem Teil von Alphabet, konkurrieren, das als Marktführer im Robotaxi-Sektor in den USA gilt. Laut Techcrunch.com berichtet .

Am Montag präsentierte Uber in London einen schwarzen Ford Mustang Mach-E, der mit dem Wayve-System ausgestattet ist. Während Wayve für die autonome Fahrtechnologie verantwortlich ist, entwickelte Uber die Benutzeroberfläche im Fahrzeug, einschließlich interaktiver Touchscreens, die 64 Sprachen unterstützen. Obwohl das offizielle Startdatum noch nicht bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass der Dienst in den kommenden Monaten nach Erhalt der behördlichen Genehmigung den Betrieb aufnimmt.

In der Anfangsphase werden die Robotaxis von Wayve mit einem Operator auf dem Fahrersitz fahren, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn Uber-Kunden eine Bestellung über die App aufgeben, kann ihnen ohne zusätzliche Kosten ein Wayve-Fahrzeug zugewiesen werden. Nutzer können ihre Chancen auf eine Fahrt im Robotaxi erhöhen, indem sie in ihren Einstellungen autonome Fahrzeuge auswählen, oder sich alternativ gegen Robotaxis entscheiden und einen traditionellen Fahrer wählen.

Gleichzeitig testet Waymo seine Flotte von fast 100 autonomen Jaguar I-Pace-Fahrzeugen auf den Straßen Londons. Interessanterweise arbeiten Uber und Waymo in US-Städten wie Phoenix, Austin und Atlanta zusammen. Die Konkurrenz in London könnte diese Partnerschaft jedoch gefährden. In den letzten Jahren hat Uber versucht, durch die Gründung von Abteilungen wie AV Labs und Uber Autonomous Solutions eine unabhängige Position im Markt für autonome Technologien zu etablieren.

Die etwas angespannte Beziehung zwischen den beiden Unternehmen wurde durch einen kritischen Beitrag von Uber-CTO Praveen Neppalli auf der Plattform X über die gefährlichen Manöver eines Waymo-Robotaxis weiter bestätigt. Dennoch arbeitet Uber weiterhin mit Waymo zusammen und investiert gleichzeitig in Dutzende anderer Unternehmen für autonome Fahrzeuge wie Wayve.