Am 8. Juni 2026 führte SpaceX den nächsten Flug der Falcon-9-Rakete von Cape Canaveral, Florida, erfolgreich durch. Im Rahmen der Mission Starlink 10-35 wurden 29 Einheiten des Starlink-Satelliteninternetsystems in die Erdumlaufbahn gebracht. Wie Ixbt.com berichtet .

Der Flug verlief planmäßig, und nach der Trennung der Nutzlast kehrte die erste Stufe der Rakete zur Erde zurück und landete auf der autonomen Seeplattform A Shortfall of Gravitas im Atlantischen Ozean. Das Hauptereignis dieser Mission ist ein neuer Weltrekord für Wiederverwendbarkeit.

Für die erste Stufe mit der Seriennummer B1067 war dies der 35. Start während ihrer Betriebszeit. Damit hat SpaceX seinen eigenen Rekord für die Wiederverwendung einer einzelnen Trägerrakete erneut gebrochen. Die Entwicklung wiederverwendbarer Technologien bleibt ein Schlüsselfaktor zur Senkung der Kosten für den Zugang zum Weltraum.

Zur Information: Die Flugtests der Trägerrakete Amur-SPG, die als erste wiederverwendbare Rakete Russlands gilt, sollen 2031 beginnen. Schätzungen zufolge könnte ihre erste Stufe bis zu 50 Mal wiederverwendet werden.