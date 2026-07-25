Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra verliert bei der Akkulaufzeit gegen die Konkurrenz

Das kürzlich vorgestellte Falt-Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra wurde erstmals einem realen Test zu Stromverbrauch und Akkulaufzeit unterzogen. Die Ergebnisse dieses vom YouTube-Kanal Lover Of Tech organisierten Vergleichstests fielen unerwartet aus: Das fortschrittlichste Flaggschiff der südkoreanischen Marke blieb deutlich hinter den Modellen der chinesischen Unternehmen Honor und Oppo zurück. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Während des Testprozesses traf das Galaxy Z Fold 8 Ultra auf seine Hauptkonkurrenten — das Honor Magic V6 und das Oppo Find N6. Experten testeten die Geräte anhand der im Alltag am häufigsten vorkommenden Szenarien. Dazu gehörten die Aufnahme von 4K-Videos (60 fps), das Surfen auf TikTok, das Ansehen von Videos und Hören von Musik auf YouTube sowie Spiele wie Asphalt und Subway Surfers und Videoanrufe.

Technische Daten und Ergebnisse

Laut Lover Of Tech erwies sich das Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra als das Gerät mit der geringsten Akkukapazität in diesem Trio. Das Smartphone ist mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet. Bemerkenswert ist, dass Samsung in diesem Modell zwar erstmals die Silizium-Kohlenstoff-Technologie einsetzte, dies jedoch nicht ausreichte, um den Sieg zu erringen.

Am Ende der Tests entpuppte sich das Honor Magic V6 als absoluter Spitzenreiter. Dieses Gerät hielt dank seines riesigen 6660 mAh Akkus am längsten durch. Den zweiten Platz belegte das Oppo Find N6 mit einem 6000 mAh Akku. Das Samsung-Flaggschiff landete hingegen in allen Kategorien auf dem dritten und somit letzten Platz.

Wettbewerb und Marktnachfrage

Obwohl Samsungs faltbare Smartphones traditionell ein hohes Ansehen genießen, üben chinesische Hersteller weiterhin massiven Druck bei Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit aus. Trotz der technologischen Perfektion des Galaxy Z Fold 8 Ultra könnte der Rückstand bei einem der für Nutzer wichtigsten Aspekte — der Akkulaufzeit — die Verkäufe beeinträchtigen.

Experten betonen, dass Samsung zugunsten einer geringeren Gehäusedicke und eines eleganten Designs Kompromisse bei der Akkukapazität eingehen musste. Den Ingenieuren von Honor und Oppo gelang es jedoch, größere Akkus in schlanke Gehäuse zu integrieren. Dies stellt Samsung vor neue Herausforderungen bei der Verbesserung der Energieeffizienz in der Zukunft.