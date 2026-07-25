Waymo und Uber beenden Partnerschaft: Eine neue Ära im Robotaxi-Markt beginnt

Waymo, ein führendes Unternehmen im Bereich autonomer Fahrtechnologien, plant die Beendigung seiner Partnerschaft mit der Plattform Uber. Die Marke, die zu Alphabet (dem Google-Mutterkonzern) gehört, wechselt zu einer Strategie, bei der sie ihre Robotaxis den Kunden unabhängig und nicht mehr über Apps von Drittanbietern anbietet. Dies berichtete Techcrunch.com unter Berufung auf eigene Quellen. berichtet .

Derzeit werden laut der Vereinbarung zwischen Waymo und Uber in Austin und Atlanta die fahrerlosen Taxis über die Uber-App betrieben. Waymo-Management beabsichtigt jedoch, ab Januar 2028 den Dienst in diesen Regionen über eine eigene App auszubauen. Vertreter von Uber bestätigten gegenüber TechCrunch in einem Interview, dass der aktuelle Vertrag im Mai 2028 endet.

Konflikte und zunehmende Konkurrenz

Das Verhältnis zwischen den beiden Tech-Giganten hat sich in den letzten Monaten merklich abgekühlt. Grund dafür sind nicht nur geschäftliche Interessen, sondern auch offene Kritik an der technischen Sicherheit. So kritisierte Ubers CTO Praveen Neppalli Systemfehler, indem er in sozialen Medien ein Video postete, das das „angsteinflößende“ und gefährliche Verhalten eines Waymo-Robotaxis auf der Straße zeigte.

Zudem kritisierte Uber-CEO Dara Khosrowshahi während einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen das Verhalten bestimmter autonomer Fahrzeuge in Schulzonen und Notfällen, ohne Waymo namentlich zu nennen. Solche Aussagen verdeutlichen, dass langjährige Partner der Branche einander nun als Hauptkonkurrenten betrachten.

Der Trennungsprozess zwischen Waymo und Uber begann tatsächlich Anfang des Jahres in Phoenix, wo die Unternehmen ihre Zusammenarbeit einstellten und zu einem unabhängigen Betrieb übergingen. Nun greift dieser Trend auch auf andere große US-Bundesstaaten über. Durch den Aufbau eines eigenen Ökosystems möchte Waymo sämtliche Umsätze einbehalten und das Kundenerlebnis vollständig kontrollieren.

Auch auf dem politischen Parkett nehmen die beiden Unternehmen gegensätzliche Positionen ein. Bei Diskussionen über neue Gesetzesentwürfe und Regeln zur Regulierung von Robotaxis treten Waymo und Uber in verschiedenen Lobbygruppen oft gegeneinander an. Dies bedeutet, dass sich im autonomen Transportmarkt der Zukunft statt einheitlicher Standards ein hartes Wettbewerbsumfeld formieren wird.

Für usbekische Nutzer mag eine solche Nachricht derzeit wie eine ferne Zukunft wirken, doch globale Tech-Trends zeigen, wie schnell sich der Verkehrssektor wandelt. Der Übergang von Unternehmen wie Waymo zu unabhängigen Plattformen könnte dazu führen, dass Taxidienste in Zukunft nicht nur fahrerlos, sondern auf Basis geschlossener Ökosysteme großer Tech-Konzerne arbeiten.