Neue Ära am Himmel Zentralasiens: Unbemanntes Flugtaxi erstmals in Astana getestet

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Neue Ära am Himmel Zentralasiens: Unbemanntes Flugtaxi erstmals in Astana getestet

Ein bedeutendes Ereignis für die Luftfahrtgeschichte der Region hat in Kasachstans Hauptstadt Astana stattgefunden: Der erste Vorführflug des vollelektrischen Flugtaxis AutoFlight Prosperity wurde erfolgreich durchgeführt. Dieser technologische Test gilt als wichtiger Schritt zur Digitalisierung des Transportsystems und zur Entwicklung der urbanen Luftfahrt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Flug wurde auf dem Gelände des „Qazanat“-Hippodroms in Astana organisiert. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit zwischen der kasachischen Alatau Advance Air Group und der chinesischen Marke AutoFlight statt. Das Luftfahrzeug verfügt über vertikale Start- und Landefähigkeiten, was es äußerst praktisch für den Einsatz in modernen Millionenstädten macht.

Technische Möglichkeiten und Flugdetails

Der Vorführflug dauerte etwa 10 Minuten. Während dieser Zeit legte das Flugtaxi eine Strecke von 2,4 Kilometern entlang einer vorgegebenen Trajektorie zurück und drehte zweimal Runden in der Luft. Um Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten, befanden sich bei diesem ersten Test keine Personen in der Kabine; das Gerät wurde vollautomatisch und ferngesteuert betrieben.

Das Modell AutoFlight Prosperity überrascht Branchenexperten mit seinen technischen Kenndaten. In Zukunft soll dieses Luftverkehrsmittel folgende Eigenschaften besitzen:

  • Kapazität zum Transport eines Piloten und von fünf Passagieren;
  • Fortbewegung mithilfe von insgesamt 13 Elektromotoren;
  • Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde;
  • Möglichkeit, mit einer einzigen Ladung eine Strecke von 200 Kilometern zurückzulegen.
Laut ixbt.com ist dieses Flugtaxi nicht nur ein Prototyp, sondern ein kommerzielles Projekt, das in naher Zukunft Teil der Stadttaxidienste werden soll. Dank seiner Elektromotoren stößt es keine schädlichen Gase aus und hat einen deutlich geringeren Lärmpegel als herkömmliche Hubschrauber.

Das Testen solcher Technologien in unserer Region zeugt von einem wachsenden Interesse der zentralasiatischen Staaten an Hightech-Transportlösungen. Wenn sich das Projekt erfolgreich entwickelt, könnte das Problem von Verkehrsstaus in Zukunft mithilfe von intelligenten fliegenden Taxis gelöst werden.

FlugtaxiAstanaTechnologieAutoFlightZukunftstransport
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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