Warum Marc Cucurella seine Haare nie schneidet: Der rührende Grund

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Warum Marc Cucurella seine Haare nie schneidet: Der rührende Grund

Der Verteidiger der spanischen Nationalmannschaft Marc Cucurella fällt auf dem Spielfeld durch seine langen, lockigen Haare auf. Wie sich herausstellt, ist dies kein gewöhnlicher Look, sondern hat einen emotionalen Hintergrund, der mit seiner Familie verbunden ist.

Bei Mateu, dem ältesten Sohn des Fußballers, wurde eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Die Sprache des Jungen ist unterentwickelt, und er kann nicht wie Erwachsene kommunizieren. Auf dem Spielfeld erkennt Mateu seinen Vater jedoch genau an dessen langen Haaren. Aus diesem Grund kürzt Cucurella seine Haare seit Jahren nicht.

Die Familie des Fußballers hat diese Prüfung nicht leicht bestanden. Auf dem Weg zur Diagnose sowie zur Suche nach einer geeigneten Schule und Fachleuten mussten sie viele Schwierigkeiten überwinden. Mark hat sich in seiner Karriere jedoch stets an einen Grundsatz gehalten.

Marc Cucurella posiert mit seiner Familie im Stadion vor einem Pokal.

„Zuerst finde ich eine geeignete Schule für meinen Sohn, und erst danach denke ich an den Verein“, sagte Cucurella.

Ihm zufolge werden die Trophäen im Fußball eines Tages vergessen sein, aber das Glück und das Leben seines Kindes stehen für ihn über jeder Meisterschaft.

Marc und seine Frau Claudia verbergen die Diagnose ihres Sohnes nicht. Sie wollen damit anderen Familien, die ein autistisches Kind erziehen, moralische Unterstützung bieten. Der größte Sieg für den Fußballer ist keine Meisterschaft, sondern die Zuneigung und das Vertrauen seiner Kinder.

Marc CucurellaSpanienMateoClaudia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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