Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen Euro

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Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen Euro

Saudi-Arabien-Klub Al Hilal hat offiziell die Verpflichtung des niederländischen Flügelspielers Crysencio Summerville bekannt gegeben. Der 24-jährige Spieler hat West Ham verlassen und einen Vertrag beim Klub aus Riad bis zum Sommer 2030 unterschrieben.

Berichten zufolge könnte die Gesamtsumme des Transfers inklusive Boni bis zu 65 Millionen Euro erreichen. In der neuen Saison wird erwartet, dass Summerville einer der Schlüsselspieler im Angriff von Al Hilal sein wird.

Langfristiger Vertrag mit Summerville unterzeichnet

Laut der offiziellen Erklärung von Al Hilal hat Crysencio Summerville einen bis zum Sommer 2030 gültigen Vertrag beim Verein unterschrieben.

Dies zeigt, dass der Klub aus Riad den niederländischen Spieler als wichtigen Teil eines langfristigen Projekts ansieht.

Summerville zeichnet sich durch seine Schnelligkeit auf dem Flügel, Dribbelstärke und Abschlussqualität aus.

Transfer kann 65 Millionen Euro erreichen

Zweiten Berichten zufolge zahlte Al Hilal an West Ham für den Spieler:

Zahlungsart

Betrag

Garantierter Betrag

55 Millionen Euro

Mögliche Boni

10 Millionen Euro

Gesamtwert

Bis zu 65 Millionen Euro

An welche konkreten Leistungen diese Boni geknüpft sind, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Der Verein hat zudem keine offiziellen Details zu den genauen finanziellen Bedingungen des Transfers veröffentlicht.

Verzeichnete in der Vorsaison 12 Torbeteiligungen

Summerville absolvierte in der vergangenen Saison für West Ham in allen Wettbewerben 34 Einsätze. In diesen Partien konnte der Spieler:

7 Tore erzielen;

  • 5 Torvorlagen geben;

  • insgesamt 12 Torbeteiligungen verbuchen.

  • insgesamt 12 Torbeteiligungen vorweisen.

Diese Statistiken zeigen, dass er nicht nur selbst torgefährlich ist, sondern auch Chancen für seine Mitspieler kreieren kann.

Al Hilal verstärkt die Offensivabteilung

Mit der Verpflichtung von Summerville will der Klub aus Riad das Tempo auf den Außenbahnen und die offensive Variabilität erhöhen.

Der niederländische Spieler muss nun zeigen, wie schnell er sich an die neue Liga anpasst und ob er seine hohe Ablösesumme rechtfertigen kann.

Glauben Sie, dass Summerville bei Al Hilal sein bestes Spiel zeigen kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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