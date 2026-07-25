Oppo K15 im Handel: Smartphone mit 8000 mAh Akku und aktivem Kühlsystem

Das chinesische Unternehmen Oppo hat sein neues, funktionsreiches K15-Smartphone offiziell auf den Markt gebracht. Dieses Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten nicht nur durch seinen Akku mit hoher Kapazität auf sich, sondern auch durch ein für Gaming-Smartphones typisches aktives Kühlsystem und ein modernes Design. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Äußere des Oppo K15 Modells basiert auf dem Speed Aesthetics Konzept und wird in den Farben Speed White und Gale Gray angeboten. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein spezielles Lichtpanel namens Blue Shadow Breathing Light. Diese RGB-Hintergrundbeleuchtung zeigt dynamische Effekte bei verschiedenen Benachrichtigungen oder Gaming-Prozessen und verleiht dem Smartphone einen futuristischen Look.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Herzstück des Smartphones ist der Dimensity 7360 Super Prozessor, der zusammen mit dem X Tide Engine Optimierungssystem arbeitet. Das auffälligste Merkmal des Geräts ist der im Inneren verbaute Hochgeschwindigkeitslüfter. Wenn man bedenkt, dass ein solches aktives Kühlsystem normalerweise nur in teuren Gaming-Smartphones zu finden ist, schafft das K15 eine starke Konkurrenz in seinem Segment.

Vorerst wird das Smartphone nur in einer Konfiguration angeboten — 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher. Laut ixbt.com verfügt das Gerät nicht nur über ein leistungsstarkes internes System, sondern auch über ein gegen äußere Einflüsse geschütztes Gehäuse. Insbesondere ist das Smartphone nach dem IP69-Standard staub- und wasserdicht, was eine sichere Nutzung auch unter extremen Bedingungen ermöglicht.

Autonomie und Kameras

Das Oppo K15 ist in der Lage, Rekordergebnisse in Bezug auf die Autonomie zu erzielen. Es ist mit einem 8000 mAh Glacier Akku ausgestattet. Um eine so große Kapazität schnell aufzuladen, ist die 80 W SuperVOOC Schnellladetechnologie vorgesehen. Interessanterweise beträgt die Gehäusedicke trotz eines so großen Akkus nur 8,27 mm und das Gewicht 205 Gramm.

Auch das Kamerasystem wird die Nutzer nicht gleichgültig lassen. Das Gerät ist mit folgenden optischen Modulen ausgestattet:

50-Megapixel-Hauptsensor;

50-Megapixel-Frontkamera;

Weitwinkelobjektiv und zusätzliche Sensoren.

Darüber hinaus verfügt das Smartphone über ein NFC-Modul, einen Infrarotanschluss, Dual-Frequenz-GPS und ein Dreifrequenz-Beidou-Navigationssystem. Der Preis des Geräts auf dem chinesischen Markt liegt bei 2299 Yuan (ca. 320 Dollar), kann jedoch mit staatlichen Subventionen für 1954 Yuan erworben werden. Es wird erwartet, dass dieses Modell bald auf den globalen Markt kommt.