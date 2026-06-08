Bending Spoons, Eigentümer von Eventbrite und Vimeo, stellt IPO-Antrag

Bending Spoons, ein italienisches App-Studio, das in den letzten Jahren große Plattformen wie Eventbrite, Vimeo und WeTransfer erworben hat, hat einen formellen Antrag auf einen Börsengang (IPO) in den USA eingereicht. Das Unternehmen reiht sich damit in die Riege der Tech-Giganten wie SpaceX und Anthropic ein, die sich auf ihren Börsengang in diesem Sommer vorbereiten. Laut Techcrunch.com berichtet .

Laut Unternehmensangaben haben seine Apps über 500 Millionen monatlich aktive Nutzer, davon 9 Millionen zahlende Abonnenten. Bislang hat Bending Spoons mehr als 50 Übernahmen abgeschlossen, wobei sich in seinem Portfolio beliebte Dienste wie AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote und Brightcove befinden.

In den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Dokumenten heißt es, dass das Unternehmen das Jahr mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar abgeschlossen hat. Im ersten Quartal 2026 wurde ein Umsatz von 601 Millionen Dollar erzielt, was einem Anstieg von 132 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Großteil des Umsatzes, nämlich 84 %, stammt aus Abonnements.

Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen mit 11 Milliarden Dollar bewertet, doch laut Reuters strebt Bending Spoons im Rahmen des IPO-Prozesses eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar an. Zu den Aktionären des Unternehmens gehören große Investmentfonds wie Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners und Fidelity.

Das Geschäftsmodell von Bending Spoons basiert darauf, Projekte zu erwerben, die sich typischerweise in einer schlechten finanziellen Lage befinden, die Teams zu optimieren und sie durch verschiedene Abonnement-Systeme in profitable Unternehmen zu verwandeln. Im ersten Quartal 2026 belief sich der Nettogewinn des Unternehmens auf 27,4 Millionen Dollar.