OpenAI startet ChatGPT Health-Funktion für alle US-Nutzer

Das führende KI-Unternehmen OpenAI hat bekannt gegeben, dass seine neue gesundheitsorientierte Funktion, ChatGPT Health, nun für alle erwachsenen Nutzer in den USA auf der ChatGPT-Plattform verfügbar ist. Dieses Update ermöglicht es sowohl kostenlosen als auch zahlenden Abonnenten, medizinische Daten zu analysieren und persönliche Gesundheitswerte zu verfolgen. Dieser Schritt unterstreicht die tiefere Integration von KI in die Medizin, einen der wichtigsten Bereiche des menschlichen Lebens. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, ihre persönlichen medizinischen Daten mit beliebten Diensten wie Apple Health, MyFitnessPal und Function zu integrieren. Das System kann zudem medizinische Unterlagen aus großen Krankenhaussystemen wie Epic und Oracle Health sowie von der Plattform One Medical verarbeiten. Laut OpenAI ist die Anzahl der gesundheitsbezogenen Anfragen von Nutzern von 230 Millionen auf 300 Millionen pro Woche gestiegen.

Sicherheitsmaßnahmen und rechtliche Auseinandersetzungen

Diese großflächige Veröffentlichung fällt zeitlich mit einer Klage zusammen, die ein Bürger aus Florida gegen OpenAI eingereicht hat. Der Kläger behauptet, ChatGPT habe ihm lebensgefährliche Ratschläge gegeben, keinen Arzt aufzusuchen. Als Reaktion darauf erinnerte das Unternehmen in seinen Nutzungsbedingungen erneut daran, dass ChatGPT niemals für Diagnosen oder Behandlungen vorgesehen ist und alle Antworten lediglich Informationscharakter haben.

Unternehmensvertreter erklärten gegenüber der The New York Times, dass sie unermüdlich daran arbeiten, medizinische Ratschläge sicherer zu machen. Das neue GPT 5.6-Luna-Modell hat in HealthBench-Tests deutlich bessere Ergebnisse erzielt als die vorherige GPT 5.5-Version. OpenAI garantiert, dass es bei der Schulung seiner Modelle mit Ärzten zusammenarbeitet und die persönlichen medizinischen Daten der Nutzer nicht zum Training der neuronalen Netze verwendet.

Wettbewerb auf dem Markt für medizinische KI

Obwohl Studien zeigen, dass KI-Bots bei medizinischen Ratschlägen noch nicht vollkommen zuverlässig sind, hält der Wettbewerb in diesem Bereich an. Neben OpenAI entwickeln auch Giganten wie Google und Anthropic aktiv ihre eigenen gesundheitsorientierten KI-Lösungen. ChatGPT Health ist nun in der Lage, auf Basis von Allergien oder Ernährungsgewohnheiten des Nutzers zu antworten – nicht nur in einem speziellen Bereich, sondern direkt in der allgemeinen Chat-Oberfläche.

Derzeit ist die ChatGPT Health-Funktion auf folgenden Plattformen verfügbar:

ChatGPT Webversion;

Mobile App für iOS;

Für Nutzer der Tarife Free, Go, Plus und Pro.

Obwohl diese Funktion für Nutzer in Usbekistan noch nicht offiziell freigeschaltet ist, wird erwartet, dass die globale Verbreitung der Technologie zukünftig auch die Entwicklung regionaler medizinischer Assistenz-Apps vorantreiben wird. Dennoch betonen Experten, dass es unerlässlich ist, vor medizinischen Entscheidungen einen professionellen Arzt zu konsultieren.