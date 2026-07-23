Al Hilal bereit für Dembele-Transfer: Die Entscheidung liegt beim Spieler

Saudi-Arabiens Klub Al Hilal prüft ernsthaft die Möglichkeit, PSG-Stürmer Ousmane Dembele unter Vertrag zu nehmen. Die Saudis sind bereit, einen großen Transfer einzuleiten, doch der Erfolg der Verhandlungen hängt zunächst von der Entscheidung des Spielers ab.

Offizielle Verhandlungen zwischen den Vereinen können erst beginnen, wenn der 29-jährige französische Stürmer bereit ist, seine Karriere im Nahen Osten fortzusetzen.

Al Hilal wartet zunächst auf Dembeles Antwort

Laut dem Journalisten Sacha Tavolieri ist Al Hilal bereit, konkrete Schritte für einen Transfer von Dembele zu unternehmen.

Der saudi-arabische Verein möchte jedoch zuerst die Haltung des Spielers erfahren. Sollte Dembele nicht bereit sein, Europa zu verlassen, um in der Liga des Nahen Ostens zu spielen, wären weitere Verhandlungen sinnlos.

Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass ein offizielles Angebot an PSG gesendet wurde oder Diskussionen über die Ablösesumme begonnen haben.

Transferwert bei etwa 100 Millionen Euro

Das Portal Transfermarkt schätzt den ungefähren Marktwert von Dembele auf 100 Millionen Euro .

Dieser Betrag könnte den potenziellen Deal zu einem der größten Transfers in der Geschichte des saudi-arabischen Fußballs machen. Der Marktwert entspricht jedoch nicht zwingend dem tatsächlichen Verkaufspreis.

Die endgültige Summe hängt von folgenden Faktoren ab:

PSGs Bereitschaft, den Spieler zu verkaufen;

Dembeles persönliche Entscheidung;

das angebotene Gehalt und der Vertrag;

die vom französischen Verein geforderte Ablösesumme.

PSGs Position in den Verhandlungen ist stark

Ousmane Dembeles aktueller Vertrag beim Pariser Club läuft bis zum Sommer 2028 .

Das bedeutet, dass PSG unter keinem Verkaufsdruck steht. Wenn Al Hilal den Transfer ernsthaft vollziehen will, müssen sie eine beträchtliche Summe bieten, die den Pariser Club zufriedenstellt.

Gleichzeitig gibt der langfristige Vertrag Dembele eine Wahlmöglichkeit: Er kann weiterhin auf hohem Niveau in Europa spielen oder die finanziell attraktive Option aus Saudi-Arabien in Betracht ziehen.

Die Kernfrage — wird Dembele zustimmen?

Das Interesse von Al Hilal gilt als ernst, doch die entscheidende Phase des Transfers hat noch nicht begonnen.

Alles wird klarer, sobald feststeht, ob Dembele bereit für einen Wechsel in den Nahen Osten ist. Sollte der Spieler positiv reagieren, könnten die Verhandlungen zwischen Al Hilal und PSG zu einem der größten Ereignisse des Sommertransferfensters werden.

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