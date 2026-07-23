Darwin Nunez könnte in die MLS wechseln: Atlanta United hat Transferverhandlungen aufgenommen

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Darwin Nunez könnte in die MLS wechseln: Atlanta United hat Transferverhandlungen aufgenommen

Der US-Klub Atlanta United bereitet einen spektakulären Transfer vor, um seine Offensive zu verstärken. Der ehemalige Stürmer des FC Liverpool und der uruguayischen Nationalmannschaft, Darwin Nunez, könnte in die amerikanische Major League Soccer (MLS) wechseln. Derzeit führen Vereinsverantwortliche erste Gespräche mit dem Spieler. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von The Athletic sieht die Führung von Atlanta United in Darwin Nunez das Hauptziel für den Angriff. Obwohl sich die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium befinden, prüft der MLS-Klub ernsthaft die Möglichkeit, einen der größten Namen auf dem Transfermarkt zu verpflichten. Atlanta zählt in den letzten Jahren zu den aktivsten Vereinen bei der Verpflichtung von Starspielern.

Das Zustandekommen dieses Transfers hängt direkt mit der Zukunft des aktuellen Stürmers Emmanuel Latte Lath zusammen. Wie der Sportdirektor von Atlanta United, Chris Henderson, mitteilte, liegen für Latte Lath Angebote anderer Klubs vor, weshalb er aufgrund von Transferverhandlungen nicht im Kader für das Spiel gegen Charlotte stand. Sollte er den Verein verlassen, würde ein Platz als "Designated Player" frei werden, der für Darwin Nunez benötigt wird.

Nunez' schwierige Zeit in Saudi-Arabien

Darwin Nunez steht derzeit beim saudi-arabischen Klub Al Hilal unter Vertrag, stieß dort jedoch auf unerwartete Probleme. Nach der Ankunft von Karim Benzema und anderen Stars wurde der uruguayische Stürmer aufgrund der Ausländerregelung in der Saudi Pro League aus dem Kader gestrichen. Zuvor hatte er in 16 Einsätzen für das Team bereits 6 Tore erzielt und 4 Vorlagen gegeben.

Atlanta United möchte sich nicht nur auf Nunez konzentrieren. Sollte eine Einigung mit dem uruguayischen Star nicht zustande kommen, zieht der Klub auch den Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo als Option in Betracht. Dennoch hat der Transfer von Darwin Nunez sowohl aus finanzieller als auch aus Marketing-Sicht für den Verein Priorität.

Die US-Liga hat in den letzten Jahren durch Lionel Messi, Luis Suarez und andere Weltstars deutlich an Prestige gewonnen. Der Wechsel eines Stürmers im besten Fußballalter wie Darwin Nunez in die MLS würde die Wettbewerbsfähigkeit der Liga zweifellos weiter stärken. Atlanta United hofft, durch diesen Transfer zu einem der Hauptanwärter auf den Meistertitel zu werden.

Derzeit liegt der Fokus voll auf dem Transfer von Emmanuel Latte Lath. Sein Abgang würde den Weg für Darwin Nunez nach Atlanta ebnen. Die nächste Phase der Verhandlungen wird in den kommenden Tagen erwartet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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