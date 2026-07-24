Die rasante Entwicklung von Technologien der Künstlichen Intelligenz (AI) auf dem globalen Technologiemarkt hat zu einer unerwarteten Wende im Bereich der Datenspeichergeräte geführt. Traditionelle Festplatten (HDD), die in den letzten Jahren zunehmend von SSDs verdrängt wurden, sind nun zu einem unverzichtbaren Produkt für große Rechenzentren (Data-Center) geworden. Laut einem Bericht von The Elec haben große Hersteller von HDD-Komponenten aufgrund der Notwendigkeit, die AI-Infrastruktur zu erweitern, begonnen, ihre Kapazitäten drastisch zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Industriegiganten aus Japan wie TDK, Resonac und HOYA erweitern die Produktion von Magnetköpfen, Platten und Glassubstraten für Festplatten. Dies erklärt sich durch den wachsenden Bedarf an kostengünstiger und zuverlässiger Speicherung der riesigen Datenmengen, die von AI-Systemen verarbeitet werden. Experten betonen, dass die Bedeutung von HDDs im Unternehmenssektor wieder zunimmt, obwohl sie im Bereich der PCs fast vollständig verdrängt wurden.

Neues technologisches Rennen und die 100 TB-Marke

Laut Daten der Analyseagentur TrendForce wird die Auslieferung von HDDs auf Unternehmensebene von 2025 bis 2030 jährlich um durchschnittlich 23 Prozent wachsen. Diese hohe Rate spornt die Hersteller dazu an, neue Kapazitätsrekorde aufzustellen. Derzeit arbeiten Marktführer wie Western Digital, Seagate und Toshiba aktiv an der Entwicklung von Festplatten mit 100 TB Kapazität.

Western Digital testet derzeit 40 TB-Laufwerke und plant die Massenproduktion für die zweite Jahreshälfte dieses Jahres. Das Unternehmen strebt an, bis 2029 HDD-Modelle mit 100 TB Kapazität vorzustellen. Seagate hat bereits damit begonnen, Geräte mit bis zu 44 TB auf Basis der HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) an Cloud-Dienstanbieter zu liefern.

Veränderungen in der Produktionskette

Der Anstieg der Nachfrage wirkt sich positiv auf die gesamte Zulieferkette aus. Resonac gab bekannt, die Produktion von Magnetplatten von 160 Millionen auf 210 Millionen Stück pro Jahr zu erhöhen. Die HOYA Corporation investiert etwa 50 Milliarden Yen in den Bau eines neuen Werks in Vietnam zur Herstellung von Glassubstraten für HDDs. Auch Unternehmen wie JX Advanced Metals und Nitto Denko erweitern die Produktion von Materialien für magnetische Beschichtungen und flexible Leiterplatten.

Warum wird HDD statt SSD gewählt? Der Hauptgrund ist die wirtschaftliche Effizienz. Während SSDs in modernen Rechenzentren für schnelle Berechnungen eingesetzt werden, dienen HDDs zur Speicherung riesiger Datenmengen und Backups. Da die Kosten pro Terabyte bei HDDs deutlich niedriger bleiben, können AI-Unternehmen ihre Ausgaben optimieren.

Dieser Trend könnte sich indirekt auch auf dem Markt in Usbekistan widerspiegeln. Die Verbreitung von Festplatten mit hoher Kapazität bei der Modernisierung lokaler Serverinfrastrukturen und Datenspeichersysteme wird dazu beitragen, die Speicherkosten im Unternehmenssegment zu stabilisieren. Es wird erwartet, dass 30-40 TB-Laufwerke in den kommenden Jahren zum Standard werden.