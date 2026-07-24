Entscheidender Tag in Eriwan: Zwei usbekische Boxer kämpfen um das Finale

Am 24. Juli finden beim internationalen Turnier „Yerevan Mayor Cup“ in Eriwan wichtige Halbfinalkämpfe für die Boxer aus Usbekistan statt. Samandar Olimov tritt gegen einen Lokalmatador an, während Turabek Khabibullayev gegen einen Vertreter aus dem Iran um den Einzug ins Finale kämpft.

Beide Kämpfe werden voraussichtlich nicht einfach. Ein Sieg würde unseren Athleten jedoch die Chance geben, um die Goldmedaille zu kämpfen.

Samandar Olimov gegen den Gastgeber-Boxer

In der Gewichtsklasse bis 60 kg misst sich Samandar Olimov mit dem armenischen Boxer Artur Bazeyan.

Der Heimvorteil vor eigenem Publikum könnte dem Gastgeber einen psychologischen Vorteil verschaffen. Daher muss Olimov von der ersten Sekunde an hochkonzentriert agieren und die Punktrichter überzeugen.

Dieser Kampf ist für 14:45 Uhr nach Taschkenter Zeit angesetzt.

Khabibullayev trifft auf iranischen Gegner

Turabek Khabibullayev vertritt Usbekistan in der Gewichtsklasse bis 90 kg.

Sein Gegner ist Hadi Mohammadnejad, ein Vertreter der iranischen Boxschule. Iranische Boxer zeichnen sich meist durch physische Stärke, hohen Druck und einen kompromisslosen Stil aus.

Der Halbfinalkampf zwischen Khabibullayev und Mohammadnejad ist für 16:30 Uhr geplant.

Kampfplan für den 24. Juli

Gewichtsklasse Paarung Startzeit -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg Turabek Khabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

Das Tagesprogramm des Turniers beginnt um 14:00 Uhr nach Taschkenter Zeit.

Sieg sichert Finaleinzug

Das Halbfinale ist für jeden Boxer eine der wichtigsten Prüfungen des Turniers. Ein Sieg in dieser Phase garantiert mindestens die Silbermedaille und berechtigt zum Kampf um Gold.

Der Kampf gegen den Lokalmatador für Samandar Olimov und das Duell gegen den Vertreter der starken iranischen Boxschule für Turabek Khabibullayev werden ernsthafte Herausforderungen.

Der usbekische Boxverband hat Informationen zu diesen beiden Begegnungen veröffentlicht und die Fans dazu aufgerufen, unsere Sportler zu unterstützen.

Alle Augen auf den Ring in Eriwan

Je näher die entscheidenden Phasen des „Yerevan Mayor Cup“ rücken, desto wichtiger wird jeder Kampf. Die Ergebnisse vom 24. Juli werden bestimmen, wie viele weitere Finalplätze die usbekische Delegation sichern kann.

Wer von beiden, Olimov oder Khabibullayev, wird Ihrer Meinung nach zuerst das Finale erreichen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Kampfplan mit anderen Boxfans.