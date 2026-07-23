Ehemalige Google-Mitarbeiter entwickeln neues System gegen KI-gestützte Cyberangriffe

Cyberkriminelle heben E-Mail-basierte Angriffe durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) auf eine neue Stufe. Besonders in einer Zeit, in der die Gefahr von „Spear Phishing“ auf Basis persönlicher Daten drastisch zugenommen hat, bietet das Startup AegisAI, das von ehemaligen Führungskräften der Google-Sicherheitsabteilung gegründet wurde, eine effektive Lösung gegen diese Bedrohungen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die AegisAI-Gründer Sai Hormae und Ryan Luo arbeiteten zuvor bei Google an der Entwicklung sicherer Browser-Technologien und des reCAPTCHA-Systems. Ihre jahrzehntelange Erfahrung zeigte, dass herkömmliche Sicherheitsregeln, die auf „Wenn-dann“-Logik basieren, bei der Abwehr komplexer, von moderner KI erstellter Nachrichten versagen. Aus diesem Grund hat das Startup spezielle KI-Agenten entwickelt, die jede E-Mail wie ein Mensch analysieren können.

Wie TechCrunch berichtet, hat das Projekt kürzlich in einer von Battery Ventures geleiteten Investitionsrunde 36 Millionen Dollar eingesammelt. Das Gesamtkapital des Unternehmens beläuft sich nun auf 49 Millionen Dollar. Investoren sehen das AegisAI-System als die vielversprechendste Technologie an, um veraltete Cybersicherheits-Tools zu ersetzen.

Die Gefahren von KI-Angriffen

Derzeit nutzen Hacker KI, um in Sekundenschnelle Informationen über die Kollegen, aktuellen Projekte und sogar die letzten Reisen eines Nutzers zu sammeln und so äußerst überzeugende Nachrichten zu verfassen. Laut Sai Hormae umgehen Angriffe, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchgeführt werden, mehr als die Hälfte der aktuellen Schutzsysteme. Dies bedeutet, dass die Effektivität solcher Angriffe im Vergleich zu früher doppelt so hoch ist.

Die Vorteile des AegisAI-Systems sind:

Erkennung kleiner Anomalien, die selbst komplexeste Kontrolllisten nicht wahrnehmen können;

Scannen von schädlichen PDF-Dateien, die mit Passwörtern oder CAPTCHA geschützt sind;

Analyse des E-Mail-Kontexts, um Nachrichten zu entlarven, die im Namen einer gefälschten Identität verfasst wurden;

Stoppen von Angriffen in Echtzeit ohne menschliches Eingreifen.

Derzeit wird die neue Technologie von Dutzenden großen Kunden genutzt, darunter das Krypto-Zahlungsunternehmen Mash, das Startup LangChain und die zu Google gehörende Plattform Lokker. Experten sind der Meinung, dass Cyberkriminelle, die ihre Angriffsgeschwindigkeit durch KI erhöhen, nur durch eine Verteidigung mit noch leistungsfähigeren KI-Agenten aufgehalten werden können.

Obwohl es große Wettbewerber wie Proofpoint, Mimecast und Abnormal Security auf dem Markt gibt, verschafft die enorme Erfahrung der AegisAI-Gründer bei der Sicherung von Gmail ihnen einen Vorteil. Dharmesh Thakker, Partner bei Battery Ventures, betonte, dass der Schutz vor Cyberangriffen für viele Unternehmen in den kommenden Jahren zur Priorität Nummer eins werden wird.