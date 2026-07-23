Barcelona- und Niederlande-Star Frenkie de Jong schwer verletzt

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Barcelona- und Niederlande-Star Frenkie de Jong schwer verletzt

Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona und der niederländischen Nationalmannschaft, Frenkie de Jong, fällt aufgrund einer schweren Knieverletzung für längere Zeit aus. Medizinische Untersuchungen ergaben einen Riss des Innenbandes im rechten Knie. Dies ist ein unerwarteter und schwerer Schlag für das Team von Hansi Flick während der Vorbereitung auf die neue Saison. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut offizieller Mitteilung des Vereins ist trotz der Schwere der Verletzung derzeit keine Operation erforderlich. Der Spieler wird den Genesungsprozess mit konservativen Behandlungsmethoden beginnen. Es wurde jedoch kein genauer Zeitrahmen für die Rückkehr des Spielmachers festgelegt, was im Mittelfeld von Barcelona zu Problemen führen könnte.

Frenkie de Jong klärte die Situation auf und enthüllte, dass der Ursprung dieser Verletzung bis zur Weltmeisterschaft zurückreicht. Laut Goal.com war der Spieler gezwungen, während des Turniers in Katar unter Schmerzen zu spielen. Damals schätzten die Ärzte die Verletzung als nicht gefährlich ein, doch die Situation verschlechterte sich später.

Zwei Saisons im Teufelskreis der Verletzungen

Die letzten zwei Jahre waren für Frenkie de Jong vom Pech verfolgt. Zuerst verpasste er die Europameisterschaft aufgrund chronischer Knöchelprobleme. In der Saison 2025/26 setzte ihn eine Oberschenkelverletzung in der entscheidenden Phase von Februar bis April außer Gefecht. Die aufeinanderfolgenden körperlichen Probleme beeinträchtigen die Form und Stabilität des Spielers im Verein negativ.

"Ich habe mir während der Weltmeisterschaft eine Knieverletzung zugezogen. Nach dem ersten Scan sagten die Ärzte, die Verletzung sei geringfügig und würde sich nicht verschlimmern, wenn ich weiterspiele. Ich bin trotz der Schmerzen aufgelaufen, um meinem Team und meinem Land zu helfen. Aber nach der Rückkehr aus dem Urlaub zeigten die Untersuchungen in Barcelona, dass die Verletzung viel ernster war als erwartet", sagt der niederländische Star.

Der Mittelfeldspieler reagierte auch auf Kritiker, die seine Loyalität gegenüber dem Verein in Frage stellten. Er betonte, dass ihn die falschen Berichte in den Medien und die abfällige Haltung gegenüber seiner Verletzung verletzen. De Jong betonte, dass er die Verantwortung für seinen Beruf und sein Team immer an erste Stelle setze.

Frenkie de Jong kam 2019 für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. Während seiner Zeit bei den Katalanen erreichte er folgende Erfolge:

  • Drei La-Liga-Meisterschaften;
  • Zweimaliger Gewinn der Copa del Rey;
  • Dreimaliger Sieger des spanischen Supercups.
Derzeit konzentriert sich der Spieler voll auf seine Genesung. Die Fans von Barcelona warten sehnsüchtig auf die Rückkehr eines der wichtigsten Kreativspieler des Teams, um eine zentrale Rolle in den Plänen von Hansi Flick zu übernehmen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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