Luis de la Fuente spricht über Lamine Yamals Leistung bei der WM 2026 und den Sieg Spaniens

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente lobte die Leistung des jungen Stars Lamine Yamal nach dem historischen Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026. Der erfahrene Taktiker hob nicht nur die technischen Fähigkeiten des Barcelona-Wunderkinds auf dem Platz hervor, sondern auch seine taktische Disziplin und seine Fähigkeit, persönliche Ambitionen hinter die Interessen der Mannschaft zu stellen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lamine Yamal kam als eines der talentiertesten jungen Talente der Welt zum Turnier. Obwohl er sich zu Beginn des Turniers noch von einer Verletzung erholte, konnte er unter Luis de la Fuente seine besten Qualitäten zeigen. Laut Goal.com betonte der Trainer, dass die mentale Entwicklung des Spielers wichtiger war als sein körperlicher Zustand.

Eine Mischung aus Teamgeist und individuellem Können

"Lamine hat eine unglaubliche Erfahrung gemacht und fantastisch gespielt. Er ist sehr gereift, hat unermüdlich für das Team gearbeitet und wusste, wie man das Kollektiv über den persönlichen Ruhm stellt", betonte De la Fuente stolz in einem Interview mit Marca. Obwohl Yamal während des gesamten Turniers nur ein Tor erzielte, war der Trainer mit seinem Gesamteinfluss vollauf zufrieden.

Der Erfolg der spanischen Nationalmannschaft basiert auf dem Konzept "La Familia" (Familie), das sich seit der Europameisterschaft entwickelt hat. Nach Ansicht des Trainers hat genau diese Geschlossenheit Spanien zu einer unaufhaltsamen Kraft gemacht. Die menschlichen Qualitäten und die gegenseitige Unterstützung des Teams waren die Hauptfaktoren, die die taktische Überlegenheit auf dem Platz sicherten.

Eine Verteidigung so stark wie die Spartaner

Luis de la Fuente erklärte das defensive Potenzial seiner Mannschaft anhand historischer Beispiele. Er verglich das spanische Teamspiel mit starbesetzten Gegnern wie Portugal, Frankreich und Argentinien. "Wir haben gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo und Frankreich mit Kylian Mbappé gespielt, und im Finale trafen wir auf Lionel Messis Argentinien. Aber sie mussten gegen ein geschlossenes Team von 26 Spielern antreten", sagte der Trainer.

Diese Teamdisziplin war im Finale deutlich zu sehen. Die spanische Abwehr neutralisierte die argentinische Offensive so sehr, dass das Team um Messi in 120 Minuten nur zwei Schüsse auf das Tor abgeben konnte. De la Fuente verglich diese Situation mit der Einheit im berühmten Film "300 Spartaner" und beschrieb es mit den Worten: "Wir sind 26 Spanier."

Die Entwicklung von Lamine Yamal verläuft nach Plan. Sein junges Alter und sein immenses Potenzial sind ein Beweis dafür, dass die Zukunft des spanischen Fußballs in sicheren Händen liegt. Diese Weltmeisterschaft brachte Spanien nicht nur einen weiteren Pokal, sondern bestätigte auch den Aufstieg einer neuen Führungsgeneration.