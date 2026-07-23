Amazon beginnt mit Stellenstreichungen in der KI-Abteilung: Strategie ändert sich

Der US-Technologieriese Amazon hat beschlossen, die Mitarbeiterzahl in seiner Abteilung für Artificial General Intelligence (AGI) zu reduzieren, die sich mit der Entwicklung von Systemen mit menschenähnlicher Intelligenz befasst. Dieser Schritt zeigt, dass das Unternehmen seine Prioritäten im Bereich der KI überdenkt und wirkt sich direkt auf einen der einflussreichsten Bereiche der Branche aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Reuters hält die Amazon-Führung die Entwicklung großer KI-Modelle zwar weiterhin für eine strategische Geschäftsrichtung, nimmt jedoch Änderungen bei der Ressourcenallokation vor. Einem Unternehmenssprecher zufolge liegt der Fokus nun auf Projekten, die den Kunden den größten Nutzen bringen. Aus diesem Grund wurde es für notwendig erachtet, einige Stellen in der AGI-Abteilung abzubauen.

Führungswechsel und interne Reformen

Die Umstrukturierungsprozesse im AGI-Bereich laufen bereits seit einigen Monaten. Ende letzten Jahres verließ Rohit Prasad, der die Abteilung leitete, das Unternehmen. Im Februar dieses Jahres trat auch der Leiter des AGI Lab, David Luan, von seinem Posten zurück. Derzeit untersteht dieser Bereich dem Senior Vice President Peter DeSantis, der gleichzeitig für die Entwicklung eigener Prozessoren und die Quantentechnologie-Abteilung des Unternehmens verantwortlich ist.

Berichten zufolge betrafen die Kürzungen vor allem Teams, die unter den Vice Presidents Adeeb Shanaa und Vishal Sharma arbeiteten. Amazon hat die genaue Zahl der entlassenen Mitarbeiter noch nicht bekannt gegeben, betont jedoch, dass dieser Prozess Teil der allgemeinen Optimierungspolitik des Unternehmens ist.

Marktnachfrage und neue Richtungen

Amazon zieht es vor, eher in Projekte mit praktischen Ergebnissen als in Grundlagenforschung zu investieren. So wurde kürzlich die Gründung einer neuen Abteilung namens Forward Deployed Engineering bekannt gegeben. Diese Abteilung unterstützt große Unternehmenskunden dabei, KI-Dienste direkt in Geschäftsprozesse zu integrieren. Dies zeigt, dass das Unternehmen den Schwerpunkt auf den Verkauf fertiger Produkte und den Kundenservice legt, anstatt auf langfristige theoretische Forschung.

Diese Entlassungen sind nicht die ersten für Amazon. Im Januar hatte das Unternehmen weltweit rund 16.000 Mitarbeiter entlassen. In einer Zeit, in der der Wettbewerb in der Technologiewelt zunimmt, versucht Amazon, seine Ressourcen auf die effizientesten Punkte zu lenken, um gegen Konkurrenten wie Google und Microsoft zu bestehen.

Für Nutzer und lokale IT-Experten zeigen diese Nachrichten, dass sich globale Technologietrends verändern. Es zeigt sich, dass selbst Giganten wie Amazon keine unbegrenzten Budgets haben und gezwungen sind, ihre Richtung schnell an die Marktnachfrage anzupassen.