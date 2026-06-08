Sam Bankman-Fried bittet Trump um Begnadigung

Sam Bankman-Fried, Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, hat beim US-Präsidenten Trump formell ein Gnadengesuch eingereicht. Diese Information erschien auf der Website der Begnadigungsabteilung des Justizministeriums. Techcrunch.com berichtet .

Bankman-Fried wurde 2024 wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Laut Bloomberg News ist dieser Antrag sein offizieller Versuch, die Strafe vorzeitig zu beenden.

Trump hat während seiner zweiten Amtszeit Hunderte von Menschen begnadigt. Obwohl die meisten davon Teilnehmer der Ereignisse vom 6. Januar waren, handelt es sich bei einem erheblichen Teil um Personen, die wegen Finanzverbrechen angeklagt sind. Einer Analyse von NBC News zufolge haben mehr als die Hälfte der Begnadigten „White-Collar“-Verbrechen wie Geldwäsche und Bankbetrug begangen.

Trump hat auch mehrere Personen begnadigt, die große Spenden für seine politischen Kampagnen geleistet haben. Interessanterweise haben laut Bloomberg nur sehr wenige der von Trump Begnadigten einen formellen Antrag beim Justizministerium gestellt; in den meisten Fällen wurden die Entscheidungen direkt getroffen.