WhatsApp stoppt neue Angriffe der NSO Group, die gegen Gerichtsbeschluss verstoßen

Der Messenger WhatsApp gab bekannt, dass er eine neue Hacking-Kampagne vereitelt hat, die mit der NSO Group verbunden ist, einem Hersteller von Spionagesoftware, der zahlreicher Cyberangriffe weltweit beschuldigt wird. Die zu Meta gehörende App wirft NSO vor, einen Gerichtsbeschluss verletzt zu haben, der Angriffe auf WhatsApp und seine Nutzer untersagt, und beantragt, das Unternehmen wegen Missachtung des Gerichts zur Verantwortung zu ziehen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Laut einer am Montag veröffentlichten Erklärung wurden bei einer Untersuchung auf Grundlage von Nutzerberichten Phishing-Versuche im Zusammenhang mit NSO identifiziert und gestoppt. Hacker versuchten, Nutzer dazu zu zwingen, auf schädliche Links außerhalb von WhatsApp zu klicken. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es von den Angreifern erstellte Testkonten und Gruppen gelöscht habe.

Diese Angriffe ähneln einer im Jahr 2024 in Jordanien beobachteten Phishing-Kampagne, bei der die Infizierung von Nutzergeräten mit der Spionagesoftware Pegasus von NSO beabsichtigt war. Im vergangenen Jahr hatte das Gericht im Rahmen eines mehrjährigen Rechtsstreits zwischen WhatsApp und NSO dem Hersteller der Spionagesoftware die Zielsetzung von Messenger-Nutzern vollständig untersagt.

In den letzten zehn Jahren haben Sicherheitsforscher und Journalisten Dutzende von Fällen dokumentiert, in denen staatliche Hacker mit NSO-Software die Telefone von Oppositionellen, Menschenrechtsaktivisten und politischen Rivalen kompromittiert haben. Als Reaktion darauf hat die US-Regierung NSO auf die schwarze Liste gesetzt und Sanktionen gegen andere Hersteller von Spionagesoftware verhängt.

Während die NSO Group derzeit versucht, in den amerikanischen Markt einzutreten und ihren Ruf wiederherzustellen, hat das US-Handelsministerium keine Eile, das Unternehmen von der Liste der Beschränkungen zu streichen. WhatsApp fährt fort, Cyberangriffe offenzulegen und neue Sicherheitsfunktionen einzuführen, um seine Nutzer zu schützen.