Bewerbung für Startup Battlefield 2026: Wichtige Anforderungen

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Bewerbung für Startup Battlefield 2026: Wichtige Anforderungen

Jedes Jahr zeigt sich bei der Prüfung Tausender Startup Battlefield-Bewerbungen ein einheitliches Muster: Die Gründer, die am besten für die Bühne geeignet sind, zögern oft, sich zu bewerben. Sie halten ihre Projekte für zu neu oder nicht weit genug entwickelt. Doch dieses Programm ist genau für die vielversprechendsten Startups konzipiert, die Innovationen auf den Markt bringen können. Die Bewerbungsfrist wurde bis zum 8. Juni verlängert, Sie haben also noch eine Chance. Techcrunch.com berichtet .

Startup Battlefield ist nicht nur ein Wettlauf unter perfekt formierten Unternehmen. Es ist ein prestigeträchtiger Wettbewerb im Rahmen von TechCrunch Disrupt, der dieses Jahr vom 13. bis 15. Oktober in San Francisco stattfindet. Giganten wie Cloudflare und Discord haben ihre Karriere genau auf dieser Bühne begonnen. Wir suchen nach Ideen, die revolutionäre Veränderungen in ihrem Bereich anstreben und bestehende Systeme obsolet machen.

Die Jury konzentriert sich bei der Bewertung der Bewerbungen auf mehrere Schlüsselaspekte. Erstens, die Innovationskraft des Produkts: Es sollte nicht nur eine verbesserte Version von etwas Bestehendem sein, sondern einen völlig neuen Ansatz darstellen. Zweitens sind das Potenzial des Gründerteams und die Gründe, warum es genau dieses Problem löst, von großer Bedeutung. Wir schätzen den Glauben der Gründer an ihre Idee höher ein als die Marktgröße.

Die globale Kohorte von Startup Battlefield 200 deckt technologische Vertikalen weltweit ab. Wenn Sie an einem bedeutenden Projekt in einer wenig beachteten Region oder Branche arbeiten, ist dies eine große Chance für Sie. Selbst wenn Sie lokale Presseberichterstattung haben, ist die Bühne von TechCrunch Disrupt der ideale Ort, um Ihre Kerntechnologie der Welt zu präsentieren, falls sie noch nicht einem breiten Publikum vorgestellt wurde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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