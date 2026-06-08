Apple stellt lang erwartetes KI-gestütztes Siri-Update vor

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Apple stellt lang erwartetes KI-gestütztes Siri-Update vor

Nach zwei Jahren der Versprechungen präsentierte Apple auf seiner WWDC 2026-Konferenz seinen komplett überarbeiteten Siri-Sprachassistenten. Das nun als „Siri AI“ bezeichnete System wandelt sich von einem einfachen Sprachassistenten zu einem multifunktionalen digitalen Begleiter für den Nutzer. Der neue Assistent wird zusammen mit einer dedizierten Siri-App eingeführt. Techcrunch.com berichtet .

Der neue Siri kann Fragen auf Basis aktueller globaler Daten beantworten und gleichzeitig auf Informationen auf dem Gerät des Nutzers zugreifen. Er versteht, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, und reagiert entsprechend. Mit diesem Update will Apple einen vollwertigen Chatbot schaffen, der mit beliebten Plattformen wie ChatGPT, Claude und Gemini konkurriert.

Auch im Design gab es große Veränderungen. Auf modernen iPhone-Modellen befindet sich Siri nun in der Dynamic Island. Anstelle des bisherigen Leuchtens am Bildschirmrand erscheint nun eine neue Animation im Bereich der Dynamic Island. Außerdem können Nutzer über die Funktion „Write with Siri“ Unterstützung beim Schreiben von Texten erhalten. Das System analysiert den Kommunikationsstil des Nutzers und verfasst E-Mails in Mail und Nachrichten mit passendem Tonfall.

Nutzer können Siri bitten, komplexe Aufgaben zu erledigen, z. B. Informationen aus Kalendern, Kontakten und früheren E-Mails zu sammeln, um spezielle Nachrichten zu verfassen. Apple betont, dass die Stimme des Assistenten natürlicher klingt und Optionen zur Anpassung der Sprechgeschwindigkeit und Ausdruckskraft hinzugefügt wurden. Die Genauigkeit der systemweiten Diktierfunktion wurde ebenfalls verbessert, wobei die Handhabung von Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung optimiert wurde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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